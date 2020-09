La nuova classifica di Times Higher Education sulle migliori università al mondo è stata ufficialmente svelata. Al primo posto, nel ranking globale 2021 di THE, c’è l’Università di Oxford, seguita da quattro atenei “made in Usa” (Stanford, Harvard, California Institute of Technology e Massachusetts Institute of Technology). Al sesto posto c’è l’università di Cambridge. Completano, poi, la Top 10 Berkeley, Yale, Princeton e Chicago.

Migliori università in Italia secondo Times Higher Education

La migliore università italiana secondo la classifica 2021 di Times Higher Education è l’Università Alma Mater di Bologna, che si è classificata al 167/o posto nel mondo. Il podio italiano è completato da una coppia di università pisane: la Scuola Sant’Anna di Pisa (170/a) e la Scuola Normale Superiore di Pisa (181/a), già protagonista della classifica Natural Sciences World University Ranking 2020.

Al quarto posto della classifica italiana THE c’è l’Università Sapienza di Roma (201-250), che si era posizionata al primo posto, invece, nella classifica Arwu. Percorrendo, poi, il ranking mondiale di Times Higher Education, si incontrano l’Università di Padova e l’Università Vita e Salute del San Raffaele (251-300). Seguono l’Università di Trento (301-350) e i tre atenei milanesi (Università Statale, la Bicocca e il Politecnico di Milano), tutte confinate tra la 351/a e la 400/a posizione.

Classifica THE 2021: tutte le migliori università italiane