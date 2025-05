Jennifer Lopez arriverà a luglio in Italia per una data del suo nuovo tour ma il costo del biglietto per un selfie con la star sembra davvero alto

Jennifer Lopez, conosciuta in tutto il mondo anche come JLo, è molto più di una popstar: è da più di trent’anni un’icona globale dello spettacolo. Attrice, cantante, ballerina e imprenditrice, la sua carriera spazia dalla musica al cinema, dalla moda alla TV. Quest’estate, inoltre, la star tornerà in Italia non per vacanza, ma per lavoro: sarà protagonista dell’unica data italiana del suo nuovo tour mondiale “Up All Night Live”.

Costo di un selfie con Jennifer Lopez al concerto di Lucca

Jennifer Lopez è un amante del nostro paese e in particolare delle coste italiane e più volte è stata avvistata in Costiera Amalfitana e Sorrentina. La cantante si appresta anche quest’anno a tornare in Italia e l’occasione è l’unica data italiana del suo tour 2025 “Up All Night Live”. Il concerto avverrà in occasione del Lucca Summer Festival il 21 luglio 2025. Per i fan più sfegatati e per chi sogna un incontro ravvicinato con la star americana, è disponibile un esclusivo Upgrade Vip che prevede il tanto ambito Meet & Greet con Jennifer Lopez. Il pacchetto ha un costo di 1.403 euro e comprende la possibilità di incontrare la popstar dietro le quinte e di scattare una foto insieme a lei.

Attenzione, però: il biglietto per il concerto non è incluso nel pacchetto. Chi acquista l’Upgrade Vip dovrà infatti sommare il costo del biglietto d’ingresso all’evento (costo che varia a seconda della categoria scelta). Il risultato è che per fare un selfie con la cantante e assistere al concerto può arrivare a costare dai 1500 1.900 euro, in base alla tipologia di biglietto scelto. L’organizzazione precisa, inoltre, che non sono previsti rimborsi, cambi o trasferimenti. Un’esperienza certamente indimenticabile, ma che non è per tutte le tasche.

Il costo dei biglietti per il concerto di Jennifer Lopez

Come accennato la spesa per fare un selfie con la cantante a Lucca è di 1403 euro alla quale va aggiunta il costo del biglietto per assistere al concerto. Chi non è interessato all’incontro personale con Jennifer Lopez, ma vuole comunque vivere la magia del suo concerto può scegliere tra diverse opzioni di biglietto. Il Lucca Summer Festival 2025, che si terrà nella suggestiva Area delle Mura Storiche, propone una gamma di prezzi pensata per varie esigenze. La tariffa più bassa è quella del biglietto in piedi che parte dai 100 euro. Ci sono poi i biglietti a sedere che possono costare fino a 290 euro, per chi preferisce assistere allo spettacolo con maggiore comfort.

Infine, per chi vuole vivere il concerto in modo esclusivo ma senza necessariamente incontrare la popstar, è disponibile il Diamond Vip Package al prezzo di 550 euro. Questo pacchetto include l’accesso riservato all’area sotto il palco, l’ingresso anticipato grazie a una corsia preferenziale, uno staff dedicato all’accoglienza, e una serie di gadget ufficiali (come una tote bag, la locandina del tour, un laccetto e un pass laminato da collezione). È prevista anche una foto opportunity con un backdrop dedicato, ma senza la presenza dell’artista. Come già accennato chi vuole avere il selfie con la cantante e partecipare al concerto deve acquistare uno dei biglietti sopra indicati più il pacchetto Upgrade Vip che prevede il Meet & Greet.