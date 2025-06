La classifica dei governatori di Regione più apprezzati d'Italia

Viaggio alla scoperta dei presidenti di Regione più apprezzati d’Italia: la classifica dedicata ai Governatori più amati del nostro Paese è frutto di un sondaggio condotto da parte di ‘Swg’ e riportato da ‘Repubblica’. Nella parte alta della graduatoria ci sono governatori che confermano le posizioni già ottenute nel 2024, al netto di altri che invece hanno perso qualche punto percentuali. Non mancano le new entry come Stefania Proietti, neo governatrice dell’Umbria.