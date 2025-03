I vincitori della guida Pischlen 2025, dedicata ai migliori bagni di ristoranti, bar, pizzerie e locali italiani: ci sono anche Cracco e Borghese

Forse non tutti sanno dell’esistenza di una guida particolare, dedicata ai bagni di ristoranti, bar e locali in Italia: si chiama Guida Pishlen, progetto editoriale di Cess Advisory, community online che recensisce le toilette dei locali in giro per il Paese. Una trovata divertente che ricalca lo stile di alcune guide gastronomiche internazionali e offre un servizio prezioso ai clienti.

I migliori bagni in Italia secondo la Guida Pischlen 2025

Il progetto della Guida Pischlen nasce “dall’esigenza di valorizzare al massimo una delle esperienze più frequenti nell’arco della giornata, andare in bagno”. Come ogni guida che si rispetti, l’anonimato degli ispettori è una parte fondamentale, così come i criteri di valutazione chiari e senza equivoci.

Se nella Guida Michelin i locali vengono valutati in Stelle, in quella Pischlen lo stesso avviene con gli Spazzoloni: 5 è il premio massimo assegnato dai critici. Diversi i criteri: pulizia, design, distanza dalla carta igienica, potenza dello scarico, acqua calda, sapone, copriwater, privacy e altri servizi. Le valutazioni dei bagni vanno da quelle dei ristoranti stellati alle pizzerie, passando per i bar.

Tra i ristoranti che hanno ricevuto il massimo riconoscimento, quello dei 5 Spazzoloni, troviamo Il Lusso della Semplicità, locale milanese di chef Alessandro Borghese. Il ristorante ha ottenuto anche il premio Bagno MilanoNobile 2025.

La guida Pischlen, nella descrizione a proposito del bagno del ristorante di Alessandro Borghese, ha scritto: “Bagno realizzato con grande sensibilità, a partire dalle lavette fino all’esfoliante per le mani. Finalmente uno chef che ha compreso che il bagno è parte dell’esperienza nel proprio locale. Voto: DIESCI!”.

I 5 Spazzoloni sono andati anche a Riso e Latte di Milano, Villa Margherita di Capri e Papillon di Ascoli Piceno. Riconoscimento di 4 Spazzoloni, invece, per: Kebab Ciampa di Sorrento, Le Beccherie di Treviso e Tortora Fuorigrotta di Napoli.

I ristoranti stellati e gli altri premiati

Sono due i ristoranti stellati all’interno della nuova guida Pischlein 2025: uno di questi è il ristorante di Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, premiato con il massimo riconoscimento, i 5 Spazzoloni.

Nella guida si legge: “Cracco non si smentisce. Il bagno è all’altezza delle aspettative con un bagno imperiale a tratti imperioso. Creme per mani di qualità, copriwater in legno e scarico no touch fanno sì che oltre alla stella Cracco quest’anno sia nell’ambitissima guida Pishlen”.

Uno Spazzolone in meno, invece, per Palazzo Petrucci di Napoli. Tra le pizzerie premiate con 5 Spazzoloni, troviamo: Sustable di Volla, mentre nella categoria Gastronomia, Oasi di Vico Equense si ferma a 4. Capitolo bar: 5 Spazzoloni a Lu Bar di Milano, White Rabbit di Milano e Le Fleur di Caserta; 4 Spazzoloni a Upcycle Milano Byke Café e The Jungle di Napoli.

Guida Pischlen 2025: i locali premiati

Ristoranti

5 Spazzoloni

Il Lusso della Semplicità – Milano

Riso e Latte – Milano

Villa Margherita – Capri

Papillon – Ascoli Piceno

4 Spazzoloni

Kebab Ciampa – Sorrento

Le Beccherie – Treviso

Tortora Fuorigrotta – Napoli

Ristoranti Stellati

5 Spazzoloni

Ristorante Cracco – Milano

4 Spazzoloni

Palazzo Petrucci – Napoli

Pizzerie

5 Spazzoloni

Sustable – Volla

Gastronomia

4 Spazzoloni

Oasi – Vico Equense

Bar

5 Spazzoloni

Lu Bar – Milano

White Rabbit – Milano

Le Fleur – Caserta

4 Spazzoloni