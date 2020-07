I migliori 100 vini rosa d'Italia, regione per regione

Martedì 28 luglio viene presentata ufficialmente la nuova guida di Slow Food dedicata ai migliori 100 vini rosa d’Italia.

Come viene spiegato nel volume, i vini rosa (e non rosati, dicitura considerata sbagliata), rappresentano “una valida alternativa alla scelta tra bianchi e rossi” e un “modo diverso per valorizzare la vitivinicoltura della Penisola”.

La nuova guida di Slow Food, che recentemente ha segnalato anche i migliori birrifici d’Italia 2021, si propone di “far chiarezza sul curioso e particolare mondo dei vini rosa, raccontando i metodi di produzione, riportando la terminologia, analizzando le sfumature di colore, descrivendo i principali territori vocati a queste particolari vinificazioni”.

I 100 migliori vini rosa d’Italia secondo Slow Food

– ABRUZZO

Valentini – Cerasuolo d’Abruzzo 2018

Cataldi Madonna – Cerasuolo d’Abruzzo 2019

Emidio Pepe – Cerasuolo d’Abruzzo 2019

Tiberio – Cerasuolo d’Abruzzo 2019

Cirelli – Cerasuolo d’Abruzzo Anfora 2019

Tenuta I Fauri – Cerasuolo d’Abruzzo Baldovino 2019

Tenuta De Melis – Cerasuolo d’Abruzzo Bardasce 2019

Masciarelli – Cerasuolo d’Abruzzo Gianni Masciarelli 2019

Tenuta Terraviva – Cerasuolo d’Abruzzo Giusi 2019

Torre dei Beati – Cerasuolo d’Abruzzo Rosa-ae 2019

Praesidium – Cerasuolo d’Abruzzo Sup. 2019

De Fermo – Cerasuolo d’Abruzzo Sup. Le Cince 2018

Fattoria La Valentina – Cerasuolo d’Abruzzo Sup. Spelt 2019

Pettinella – Tauma 2019

– ALTO ADIGE

Cantina Convento Muri-Gries – Alto Adige Lagrein Kretzer 2019

Pfannenstielhof – Johannes Pfeifer – Alto Adige Lagrein Rosé 2019

– BASILICATA

Camerlengo – Juiell 2019

Musto Carmelitano – Maschitano Rosato 2019

600 Grotte – Recepit Rosato 2018

– CALABRIA

‘A Vita – Cirò Rosato 2019

Cataldo Calabretta – Cirò Rosé 2019

Cote di Franze – Cirò Rosato 2019

Scala – Cirò Rosato 2019

Librandi – Cirò Rosato Segno Librandi 2019

Casa Comerci – Granàtu 2019

Ceraudo – Grayasusi Etichetta Rame 2019

Sergio Arcuri – Il Marinetto 2019

– CAMPANIA

Nifo Sarrapochiello – Aglianico del Taburno Rosato Marosa 2019

Tenuta San Francesco – Costa d’Amalfi Rosato ED 2019

Reale – Costa d’Amalfi Tramonti Rosato Getis 2018

I Cacciagalli – Pellerosa 2018

Sorrentino – Vesuvio Lacryma Christi Rosato Bio 2019

– LAZIO

Raimondo – Cybelle 2019

– LIGURIA

Possa – Rosé d’Amour 2019

– LOMBARDIA

Noventa – L’Aura 2019

Marangona – Riviera del Garda Cl. Chiaretto 2019

Selva Capuzza – Riviera del Garda Cl. Chiaretto San Donino 2019

Cantrina – Valtènesi Chiaretto A Rose is a Rose is a Rose 2019

Zatti – Valtènesi Chiaretto Primanotte Bio 2018

Podere dei Folli – Valtènesi Preafète 2019

Le Chiusure – Valtènesi Riviera del Garda Cl. 2019

Cascina Belmonte – Valtènesi Riviera del Garda Cl. Costellazioni 2019

Pasini – San Giovanni – Valtènesi Riviera del Garda Cl. Il Chiaretto 2019

La Basia – Valtènesi Riviera del Garda Cl. La moglie ubriaca 2019

Pratello – Valtènesi Riviera del Garda Cl. Sant’Emiliano 2019

– MARCHE

Fattoria Le Terrazze – Pink Fluid 2019

Pantaleone – Pivuàn 2019

Maria Pia Castelli – Sant’Isidoro 2018

– MOLISE

Agricolavinica – Molise Tintilia Rosato Lame del Sorbo 2019

– PIEMONTE

Antichi Vigneti di Cantalupo – Colline Novaresi Nebbiolo Rosato Il Mimo 2019

Proprietà Sperino – Piemonte Rosato Rosa del Rosa 2019

San Fereolo – Langhe Rosato La Lupa 2018

– PUGLIA

Vallone – Brindisi Rosato Vigna Flaminio 2019

Giancarlo Ceci – Castel del Monte Bombino Nero Parchitello 2019

Cantine Carpentiere – Castel del Monte Bombino Nero Primaluce 2019

Rivera – Castel del Monte Bombino Nero Pungirosa 2019

Michele Calò & Figli – Cerasa 2019

Antica Enotria – Contessa Staffa 2019

Pietraventosa – EstRosa 2019

Leone de Castris – Five Roses 2019

Severino Garofano Vigneti e Cantine – Girofle 2019

Castello Monaci – Kreos 2019

Rosa del Golfo – Mazzì 2018

Palamà – Metiusco Rosato 2019

Michele Calò & Figli – Mjere Rosato 2019

Alessandro Bonsegna – Nardò Rosato Danze della Contessa 2019

Masciullo – Negroamaro Rosato 2019

Rosa del Golfo – Rosa del Golfo 2019

Francesco Candido – Salice Salentino Rosato Le Pozzelle 2019

Cantina Ariano – Sogno di Volpe Rosato 2019

Cupertinum-Cooperativa di Copertino – Spinello dei Falconi 2019

Conti Zecca – Venus 2019

– SICILIA

Gianfranco Daino – Cistus 2019

I Custodi delle Vigne dell’Etna – Etna Rosato Alnus 2019

Calcagno – Etna Rosato Romice delle Sciare 2019

Fattorie Romeo del Castello – Etna Rosato Vigorosa 2019

Tenuta di Castellaro – Rosa Caolino 2019

Bonavita – Rosato 2019

I Vigneri – Vinudilice 2019

– TOSCANA

Montenidoli – Canaiuolo 2019

Corzano e Paterno – Il Corzanello 2019

La Piana – Rosa della Piana 2019

Le Cinciole – Rosato 2019

Vallone di Cecione – Rosato di Allegra 2019

– TRENTINO

Eugenio Rosi – Riflesso Rosi 2018

Redondel – Teroldego Rosato Assolto 2019

De Vigili – Teroldego Rotaliano Rosato 2019

Dorigati – Trentino Lagrein Kretzer 2019

– VENETO