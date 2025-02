Il Mart (Museo di arte moderna e contemporanea) è stato scelto come location per una sfida speciale durante l'ultima puntata di Masterchef Italia

Masterchef Italia il celebre programma che mette alla prova aspiranti chef è giunto alla sua quattordicesima edizione e si conferma come uno dei programmi più seguiti dal pubblico. La trasmissione, prodotta da Endemol Shine Italy e in onda su Sky Uno, propone ogni anno sfide sempre più avvincenti e location spettacolari per le prove in esterna. Quest’ultima edizione di MasterChef vede i tre giudici, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, mettere a dura prova il talento e la creatività dei partecipanti. Nelle ultime settimane, la competizione è entrata nel vivo, con gli otto aspiranti chef rimasti in gara che si sfidano senza esclusione di colpi. La puntata del 6 febbraio ha riservato una sorpresa speciale: la prova in esterna si è svolta in una delle location più affascinanti d’Italia, il Mart di Rovereto, un museo di arte moderna e contemporanea.

Il Mart di Rovereto, eccellenza dell’arte Moderna e Contemporanea

Il Mart (Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto) è uno dei più importanti poli museali italiani dedicati all’arte del XX e XXI secolo. Fondato nel 1987 e inaugurato nella sua attuale sede nel 2002, il museo si trova a Rovereto, in provincia di Trento, e rappresenta un punto di riferimento artistico e culturale non solo in Italia ma anche in Europa. L’edificio che ospita il Mart è stato progettato dall’architetto svizzero Mario Botta in collaborazione con l’ingegnere Giulio Andreolli. La sua struttura imponente e moderna si distingue per la grande cupola di vetro che regala un’atmosfera unica ai visitatori.

Le collezioni del Mart di Rovereto includono opere di alcuni dei più grandi artisti del Novecento, tra cui Giorgio de Chirico, Fortunato Depero, Umberto Boccioni, Giacomo Balla e molti altri protagonisti del Futurismo italiano. Oltre alla sua collezione permanente, il museo ospita mostre temporanee di artisti contemporanei e offre un ricco programma di eventi culturali e conferenze. Il Mart è noto anche perché a lungo qui è stato aperto il ristorante stellato “Senso” che ha chiuso nel 2024. Non sorprende, dunque, che MasterChef abbia scelto proprio questo luogo per una delle prove più creative e stimolanti della stagione.

La puntata di Masterchef ambientata al Mart di Rovereto

La puntata del 6 febbraio 2025 di Masterchef ha regalato al pubblico una serata indimenticabile e ricca di colpi di scena. Uno dei momenti più attesi è stata la Mystery Box a tema “crime”. Con l’aiuto del giornalista, autore e podcaster Pablo Trincia, i concorrenti hanno dovuto risolvere un “crimine” particolare. In questo caso si trattava di trovare una soluzione per mettere insieme formaggio e pesce. A seguire l’Invention Test che ha avuto un tema musicale e ha visto chef Giorgio Locatelli trasformarsi in un vero e proprio deejay, ovvero Loca Dj. Lo chef ha abbinato celebri brani della musica a ingredienti specifici, mettendo alla prova la capacità dei concorrenti di tradurre le emozioni della musica in creazioni culinarie.

La prova in esterna, ambientata nello straordinario scenario del Mart di Rovereto, ha rappresentato il cuore della puntata. I concorrenti hanno dovuto trarre ispirazione dalle opere d’arte esposte nel museo per realizzare piatti che fossero veri e propri capolavori gastronomici. Ospite di questa sfida è stato lo Jacopo Ticchi, giovane talento della cucina italiana e chef del ristorante Da Lucio. Infine, il Pressure Test ha visto i peggiori della serata affrontare una prova estremamente difficile, basata su un ingrediente “killer”. I concorrenti hanno dovuto dimostrare tutto il loro talento e la loro capacità di gestione dello stress. Alla fine a dover lasciare la trasmissione è stato Gianni.