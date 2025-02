Apprensione per la sfida lanciata su TikTok dai "maranza" del Nord in vista dell'importante match del campionato di Serie A tra il Napoli e l'Inter

Su TikTok è stata lanciata una challenge: alcuni giovani del Nord Italia, tra quelli che si definiscono o vengono definiti “maranza“, hanno sfidato i coetanei del Sud in occasione della sfida del campionato di Serie A tra il Napoli e l’Inter in programma allo stadio Diego Armando Maradona.

Sul social sono comparsi video in cui i giovani settentrionali hanno lanciato la sfida a quelli meridionali, con toni provocatori. La questione è stata affrontata dal deputato Francesco Emilio Borrelli che ha fatto scattare l’allarme sui rischi legati alla challenge su TikTok.

Sfida su TikTok dei “maranza” contro il Sud: le parole di Borrelli

“Ho allertato le autorità locali e nazionali – le parole di Borrelli riportate da ‘Ansa’ – perché al di là della veridicità o meno di queste inquietanti sfide social si sta creando un clima pesantissimo attorno a questa partita. Un clima che potrebbe sfociare, viste le premesse, in azioni violente e di guerriglia che bisogna assolutamente evitare con una maggiore presenza di uomini delle forze dell’ordine”.

Il deputato Francesco Emilio Borrelli, sulla vicenda, ha poi dichiarato: “Purtroppo questi sciagurati gruppi hanno soffiato sul fuoco con queste sfide della vergogna sempre più presenti su TikTok. Bisogna verificare se davvero qualche esaltato scenderà sabato a Napoli con l’intento di creare degli scontri. Una follia che segna un passo ancora più basso raggiunto dal nostro sistema sociale”.

Per Borrelli quelle annunciate su TikTok, tra i social network più utilizzati dagli italiani, sono “sfide inquietanti e da monitorare per evitare scontri in piazza”. Allerta in vista del match di Serie A tra Napoli e Inter, una partita cruciale per il destino del campionato.

Cosa significa “maranza”

Un aiuto prezioso per comprendere il significato del termine “maranza” arriva dall’Accademia della Crusca, con una scheda presente sul sito ufficiale che “non promuove né ufficializza l’uso della parola trattata” ma “intende fornire strumenti di comprensione e approfondimento”.

La definizione riportata dall’Accademia della Crusca è la seguente: “Ragazzo o, meno freq., ragazza, che appartiene a gruppi di giovani che condividono e ostentano atteggiamenti da strada, particolari gusti musicali, capi d’abbigliamento e accessori appariscenti e un linguaggio spesso volgare”.

Nelle note della scheda si legge: “Negli ultimi anni il termine maranza si è diffuso tra i giovani − principalmente attraverso i social network come TikTok – per identificare un certo tipo di ragazzi (meno frequentemente ragazze) accomunati dagli stessi stili d’abbigliamento (ad es. abiti griffati, perlopiù contraffatti), gli stessi gusti musicali (come la trap), e un linguaggio e un atteggiamento talvolta grezzi o volgari”.

Dall’Accademia della Crusca spiegano inoltre che il termine “maranza”, a partire dagli anni Ottanta, è stato usato specialmente nelle zone dell’Italia del Nord con il significato di “tamarro, coatto”. Al giorno d’oggi, specialmente con l’avvento dei social, la parola “maranza” è tornata alla ribalta, diventando d’uso comune in modo particolare tra i giovani.

Un’ipotesi etimologica suggerisce un’origine del termine da alcuni dialetti meridionali dove “maranza” significa melanzana, con un’allusione al colore e una possibile sovrapposizione di forme con “Marrakech” o “Marocco” che nel lessico giovanile degli anni Ottanta e Novanta assumevano il significato di “meridionale” utilizzato in maniera dispregiativa.