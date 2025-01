La classifica dei dialetti più odiati d'Italia

Quali sono i dialetti più odiati d’Italia? A rispondere a questa domanda è un sondaggio condotto da Preply, nota piattaforma online per l’apprendimento delle lingue. Il sondaggio ha coinvolto 1.000 persone di età superiore ai 18 anni, di cui il 52% uomini e il 48% donne: a ogni intervistato è stato chiesto di indicare il dialetto meno apprezzato tra i tanti che si parlano in tutto il nostro Paese, dal Nord al Sud passando per le isole.

Pur rappresentando un innegabile patrimonio per ogni zona d’Italia, i dialetti non sempre vengono apprezzati: si tratta di una questione personale e soggettiva, c’è chi ama una certa cadenza e chi invece non riesce proprio a sopportarla. Alcune parlate possono risultare più invadenti di altre o più difficili da comprendere, ma va detto che a prescindere dal gusto personale, senza i dialetti l’Italia perderebbe pezzi importanti della propria identità.