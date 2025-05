Cosa c'entra la Madonna di Pompei con l'elezione di Leone XIV

L’elezione di Papa Leone XIV è avvenuta l’8 maggio, giorno della Supplica alla Madonna di Pompei, coincidenza che ha suscitato riflessioni e preghiere

L’elezione di Papa Leone XIV è avvenuta durante una giornata già carica di significato per il mondo cattolico: l’8 maggio, infatti, migliaia di fedeli si sono riuniti per la tradizionale Supplica alla Madonna di Pompei, una preghiera collettiva che si celebra due volte l’anno. Il particolare allineamento temporale tra i due eventi ha richiamato l’attenzione di molti, generando un ampio interesse intorno alla coincidenza

L’elezione di Papa Leone XIV nel giorno dedicato alla Madonna di Pompei

Nella mattinata dell’8 maggio, nel Santuario di Pompei, è stata celebrata la tradizionale Supplica alla Madonna, un rito che coinvolge ogni anno migliaia di devoti. Lo stesso giorno, il Conclave ha eletto il nuovo Pontefice, il cardinale Robert Prevost, diventato Papa Leone XIV. L’arcivescovo di Pompei, monsignor Tommaso Caputo, ha sottolineato con parole sentite la particolare coincidenza.

Come riportato su “Ansa”, monsignor Caputo ha dichiarato: “Proprio questa mattina abbiamo celebrato la festa della Madonna di Pompei elevandole la tradizionale Supplica. Sembra davvero un mirabile disegno provvidenziale che, proprio oggi, i cardinali, riuniti in Conclave, abbiano donato alla Chiesa il nuovo Pastore a cui, sin d’ora, assicuriamo la nostra fedeltà, il nostro amore, la nostra preghiera.”

Nel corso della celebrazione, è stato ricordato anche l’intervento del cardinale Giovanni Battista Re. Monsignor Caputo ha infatti ribadito: “Durante la Santa Messa di stamani, il cardinale Giovanni Battista Re aveva esortato i devoti della Vergine Santa a pregare perché ‘la Madonna intervenga presso lo Spirito Santo. Soffi forte perché sia eletto il Papa’.”

Monignor Caputo ha proseguito: “Il cardinale ha chiesto l’intercessione della Madonna perché il Conclave elegga un ‘Papa che rafforzi la fede in un mondo caratterizzato da un grande progresso tecnico, ma che tende a dimenticare Dio. Di certo non ci negherà la sua protezione la Madonna’. E la notizia dell’elezione è il compimento di queste parole che ora risuonano profetiche.”

Che cos’è la Supplica alla Madonna di Pompei e perché si ripete ogni anno

Il nuovo Papa, affacciandosi alla loggia delle benedizioni, ha rivolto un pensiero proprio alla Madonna di Pompei. Ha affermato: “Oggi è il giorno della Supplica alla Madonna di Pompei. Nostra madre Maria vuole sempre stare con noi.”

La Supplica alla Madonna di Pompei è un momento di forte partecipazione religiosa che si ripete due volte l’anno, l’8 maggio e la prima domenica di ottobre. Istituita nel 1883 da Bartolo Longo, la preghiera è conosciuta anche come “Atto d’amore alla Vergine” e viene recitata in modo solenne a mezzogiorno, non solo nella cittadina campana ma in numerose chiese nel mondo.

La scelta delle date non è casuale. L’8 maggio è legato alla devozione a San Michele Arcangelo, mentre il 7 ottobre corrisponde alla festa della Madonna del Rosario. Il rito è nato come risposta all’appello di Papa Leone XIII, che nella sua prima enciclica sul Rosario aveva invitato i fedeli a intensificare la preghiera per contrastare le difficoltà del tempo.

Nel 2025, la coincidenza tra l’elezione pontificia e la giornata dell’8 maggio ha conferito alla Supplica un valore simbolico ulteriore. Per molti, l’evento ha rappresentato un momento di comunione e rinnovata fede, accompagnato da un forte richiamo alla tradizione spirituale che unisce Pompei alla storia della Chiesa cattolica.

La città mariana ha vissuto l’annuncio con particolare partecipazione, tra il suono delle campane e la presenza dei fedeli raccolti in preghiera. La ricorrenza ha così assunto un significato particolare, segnando l’inizio del pontificato di Papa Leone XIV con un riferimento diretto alla devozione mariana.