Il Fondo per l’Ambiente Italiano ha annunciato i vincitori del nuovo bando I luoghi del Cuore: si tratta di venti diverse località sparse per tutta la Penisola e delle loro storie speciali, al centro dei progetti di valorizzazione e restauro che verranno finanziati dal FAI e da Intesa Sanpaolo.

I venti luoghi vincitori del bando si trovano in 13 diverse Regioni d’Italia. In Liguria ha vinto il progetto di Monesteroli, mentre in Piemonte quelli della Ferrovia delle Meraviglie e dell’Ospedale e Chiesa di Ignazio Gardella. Per la Lombardia sono stati premiati il Castello di Brescia e Santa Eufemia, in Veneto, invece, il Tempio internazionale del Donatore.

Sono due i progetti che verranno sostenuti in Emilia Romagna: il Giardino degli Angeli e Portovecchio. In Toscana verrà scritta una nuova storia per la Chiesa e il museo di San Cassiano di Controne, mentre i fondi in Umbria sono destinati al Bacino del Rio Grandi. Gli altri vincitori sono: Forte Aurelia e Cortile di San Cosimato nel Lazio; l’Eremo di Sant’Onofrio al Morrone in Abruzzo; Fescina e La Floridiana in Campania; il Ponte Acquedotto in Puglia; il Tempio di Hera in Basilicata; la Via delle Collegiate, la Chiesa rupestre di San Nicolò inferiore e la Chiesa di Santa Maria Gesù Lo Piano in Sicilia.

FAI: i progetti vincitori del bando I Luoghi del Cuore

Piemonte

Ferrovia delle Meraviglie

Ospedale e Chiesa di Ignazio Gardella

Liguria

Monesteroli

Lombardia

Castello di Brescia

Santa Eufemia

Veneto

Tempio internazionale del Donatore

Emilia Romagna

Giardino degli Angeli

Portovecchio – Zona militare

Toscana

Chiesa e museo di San Cassiano di Controne

Umbria

Bacino del Rio Grande

Lazio

Forte Aurelia

Cortile di San Cosimato

Abruzzo

Eremo di Sant’Onofrio al Morrone

Campania

Fescina

La Floridiana

Puglia

Ponte acquedotto

Basilicata

Tempio di Hera, già “cattedra” di Pitagora

Sicilia