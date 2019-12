Latina come Bologna: luci di Natale dedicate a Calcutta e Elisa

Anche Latina, come Bologna, avrà le sue luminarie d’autore. I versi che accenderanno il Natale di via Neghelli, conosciuta coma “la zona dei pub”, saranno quelli della canzone che Calcutta ha scritto per Elisa, “Se piovesse il tuo nome”.

Ispirandosi all’iniziativa bolognese, che ha reso omaggio prima a Lucio Dalla, nel 2018, con “L’anno che verrà”, e quest’anno a Cesare Cremonini con “Nessuno vuole essere Robin”, il Comune di Latina ha scelto la canzone del suo concittadino Edoardo D’Erme, in arte Calcutta, nato trent’anni fa nella popolosa città del Basso Lazio.

Ad animare la strada della movida di Latina saranno i versi, ognuno di un colore diverso, del ritornello del brano del famoso cantautore: “Se in mezzo alle strade / o nella confusione / piovesse il tuo nome, io / una lettera per volta vorrei bere / in mezzo a mille persone / stazione dopo stazione, se…”.

Le luminarie d’autore non sono, però, l’unica attrazione imperdibile della città laziale, in occasione delle feste. In Piazza del Popolo si può ammirare finalmente acceso l’albero di Natale gigante donato da un imprenditore locale.

Qui, ogni giorno dal 20 al 31 dicembre, sarà attivo un palco dove andranno in scena diversi spettacoli, tra cui anche due musical, si terranno concerti, incontri e ci saranno tante occasioni di intrattenimento per adulti e bambini. Sempre in Piazza del Popolo sarà allestita la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che resterà aperta fino al 31 gennaio 2020, e non mancherà il tradizionale mercatino di Natale.

Tra le attrazioni più amate da grandi e piccini c’è anche il mercatino della Befana, che animerà il cuore della città dal 4 al 6 gennaio. Quest’anno, inoltre, grazie alla collaborazione dell’Assessorato alla Cultura con l’Assessorato al Decoro Urbano, le luminarie non saranno più concentrate solo lungo Corso della Repubblica, ma campeggeranno anche in Piazza Roma, Piazza San Marco e Piazza della Libertà.

Convivialità e partecipazione sono le parole chiave del Natale 2019 a Latina, con un cartellone che prevede ben 50 eventi, realizzati in collaborazione con le associazioni del territorio. Tra questi, il concerto gospel del 25 dicembre in Piazza del Popolo con Vincent Bohanan & Sound of Victory e lo spettacolo della notte di Capodanno con Lillo e Greg e la loro band storica “Latte & i Suoi Derivati”.