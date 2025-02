La pizza tonda romana è la nuova "mania" del momento nel mondo

La pizza tonda romana, detta anche "Scrocchiarella", sta guadagnando sempre più popolarità in Italia e all'estero e sta diventando una nuova mania

La pizza tonda romana è una delle varianti più apprezzate della pizza italiana. Caratterizzata da un impasto sottile e croccante, si distingue nettamente dalla più celebre pizza napoletana, che invece ha un cornicione alto e soffice. La tonda romana è conosciuta per il suo impasto leggero e fragrante, ottenuto con una lavorazione che prevede una bassa idratazione e una stesura molto sottile. Gli ingredienti base per l’impasto sono farina, acqua, lievito e sale. Dopo una lievitazione di circa 24 ore, la pasta viene stesa in modo uniforme e cotta in forno ad alte temperature (250/300 °C) fino a ottenere una superficie croccante e dorata. Le origini della pizza tonda romana risalgono a decenni fa, quando nelle trattorie e nelle pizzerie della Capitale si cercava un’alternativa più veloce e pratica alla pizza napoletana. La sua diffusione è cresciuta nel tempo, grazie alla sua leggerezza e alla capacità di esaltare il sapore degli ingredienti conditi in modo semplice ma gustoso. Dai locali storici di Roma alle pizzerie emergenti in Campania, Puglia e Veneto, la tonda romana ora continua a espandersi e a ispirare nuove interpretazioni.

La pizza tonda romana e la sua popolarità

Negli ultimi anni la pizza tonda romana detta anche “Scrocchiarella” è una pizza molto sottile e croccante che ha conquistato un posto di rilievo nel panorama gastronomico italiano ma anche in quello internazionale. È ormai diventata una vera e propria “mania” che ha travalicato i confini della città di Roma per conquistare palati in tutta Italia e nel mondo. Il suo successo ha superato i confini del Lazio, diffondendosi in tutta Italia e all’estero, diventando una vera e propria tendenza nel mondo della ristorazione. L’elemento distintivo di questa pizza è la sua croccantezza, un fattore che la rende un’alternativa appetibile alla classica pizza napoletana, con una cottura che valorizza ingredienti di alta qualità. Molti pizzaioli hanno iniziato a sperimentare nuove combinazioni di condimenti e impasti per creare versioni ancora più innovative e gustose della tonda romana.

La diffusione della pizza tonda romana

Uno dei segnali più evidenti del successo della pizza tonda romana è la sua espansione al di fuori della Capitale e del Lazio. Se in passato era considerata una specialità tipicamente romana, oggi si trova in molte regioni italiane, dove viene reinterpretata con ingredienti locali e nuove tecniche di preparazione. In Campania, ad esempio, dove la tradizione della pizza napoletana domina incontrastata, la tonda romana ha iniziato a farsi spazio grazie all’impegno di pizzaioli innovativi. Gambero Rosso porta come esempio di questo “I Fontana Deluxe” a Pomigliano d’Arco, dove Pietro Fontana e Melania Panico hanno introdotto la versione bassa e croccante della romana nel loro menu, accanto alle classiche pizze campane.

Anche in Puglia la tonda romana sta guadagnando popolarità. A Lecce, invece, Andrea Godi di “400 Gradi” ha aperto “Loop Pizza Croccante”, un locale che punta tutto sulla versione croccante della pizza romana, con un impasto ad alta idratazione e condimenti semplici e stagionali. In Veneto, Alberto Morello della pizzeria “Gigi Pipa” a Este ha deciso di inserire la tonda romana nel suo menu. Nel suo locale che ha ricevuto i Tre Spicchi nella guida Pizzerie d’Italia di Gambero Rosso la pizza romana è affiancata alla tradizionale proposta di pizze lievitate con lunghe maturazioni e ingredienti selezionati. La sua versione si distingue per la ricerca di farine particolari e per una cottura che garantisce il massimo della croccantezza.