Jennifer Lopez ha posato per una foto con la maglia della Carrarese, squadra che milita nel campionato italiano di Serie B: le immagini della popstar internazionale sono state pubblicate sui social dal club toscano e hanno fatto incetta di like e condivisioni.

La Carrarese non si è fatta sfuggire l’occasione dell’arrivo in Italia di Jennifer Lopez, impegnata il 21 luglio scorso al Lucca Summer Festival per l’unica data italiana del suo immenso tour mondiale.

La cantante è stata intercettata durante il suo breve soggiorno toscano: le è stata donata una maglia della Carrarese per un’idea promossa da Giulia Lucetti, ufficio stampa della squadra, e condivisa con il presidente e il direttore sportivo della società.

Sui profili social della Carrarese sono state pubblicate due foto che vedono Jennifer Lopez posare con in mano la maglia della squadra cadetta, con la didascalia “Niente di che…solo Jennifer Lopez con la nostra maglia”.

Nello specifico si tratta della seconda maglia del club toscano, bianca con venature che richiamano quelle di un blocco di marmo, colorate di giallo e azzurro: uno stile che rappresenta al tempo stesso la città, la roccia delle Alpi Apuane e l’identità della società. Nella parte posteriore il numero 10 e il nome “JLO”, il diminutivo che universalmente indica la popstar nativa del Bronx.

Il profilo Instagram della Carrarese è stato invaso di commenti e tra questi c’è chi ha invitato Jennifer Lopez a guardare una partita della Carrarese in curva: “Il prossimo passo è in curva nord a cantare”. Non resta che aspettare per vedere se la cantante accogliere l’invito.

JLO e l’amore per l’Italia

Come detto Jennifer Lopez si è esibita in Italia in un concerto andato in scena a Lucca, dove la cantante americana ha fatto ballare l’intera città. In precedenza JLO si era esibita a Istanbul, Sharm el-Sheikh, Vigo, Cadiz, Malaga, Madrid, Barcellona, Bilbao, Tenerife e Budapest, mentre i prossimi impegni la porteranno anche ad Abu Dhabi e Las Vegas.

La Lopez non ha mai nascosto il suo amore per l’Italia, Paese che ha visitato in diverse occasioni negli ultimi anni. Nel giugno del 2024, per esempio, la cantante è stata avvistata in vacanza a Capri, dove ha fatto capolino a bordo del suo yacht per trascorrere qualche giorno di relax immersa tra le bellezze dell’isola campana.

Capri è una delle mete preferite da Jennifer Lopez: la popstar statunitense ci era già stata nel 2023, quando per l’occasione aveva improvvisato un “concerto” sull’isola. E prima ancora nel 2022, quando per lei aveva preparato un menu speciale lo chef Gennaro Esposito.

Qualche anno fa, inoltre, Jennifer Lopez aveva rivelato in un’intervista a ‘Vanity Fair America’ di voler vivere in Italia, ricevendo l’invito di diverse località: da Cagliari a Berceto, passando per San Quirico d’Orcia. “Mi piacerebbe vivere in un posto fuori dagli Stati Uniti, in un paesino in Italia, oppure dall’altra parte del mondo a Bali – aveva dichiarato la Lopez – Vorrei iniziare un’altra vita che sia un po’ più semplice e organica, dove posso andare in bicicletta, comprare del pane e metterlo nel mio cestino”.