Vivere una vita più semplice e sana in un piccolo paese in Italia. È questo il sogno della cantante e attrice Jennifer Lopez, che nella sua wishlist ha incluso il desiderio di trasferirsi in una tranquilla località italiana.

In un’intervista a ‘Vanity Fair America’, la popstar 50enne di origini portoricane ha confessato: “Mi piacerebbe vivere in un posto fuori dagli Stati Uniti, in un paesino in Italia, oppure dall’altra parte del mondo a Bali. Vorrei iniziare un’altra vita che sia un po’ più semplice e organica, dove posso andare in bicicletta, comprare del pane e metterlo nel mio cestino. Quindi andare a casa, metterci sopra un po’ di marmellata e mangiarlo. Oppure dipingere, sedermi su una sedia a dondolo davanti ad un bellissimo panorama. Magari di fronte a un ulivo o a una quercia”.

Il sogno della celebrità più potente del mondo secondo Forbes è stato accolto con entusiasmo dai sindaci di diverse località italiane. Il primo cittadino di Cagliari, Paolo Truzzu, ha invitato Jennifer Lopez a trasferirsi nel capoluogo della Sardegna, affermando che sarebbe senza dubbio il posto dei suoi sogni.

Benché non sia proprio piccola, secondo Truzzu, Cagliari offre la possibilità di fare passeggiate tranquille per le strade del centro a contatto con gente discreta e riservata, che non viola la privacy altrui. Inoltre, stando al sindaco, la città è ricca di luoghi dove prendersi una pausa dai ritmi frenetici delle grandi città e dispone di un aeroporto efficiente che permette di raggiungere qualsiasi località.

Non si è fatta attendere la risposta del sindaco di Berceto, Luigi Lucchi, che ha invitato la celebrità a trasferirsi nelle Terre Alte, a Pelerzo, in provincia di Parma.

Lucchi ha fatto sapere che il Comune possiede una casa che potrebbe regalare alla popstar, sapendo che JLo avrebbe i mezzi per recuperarla, restaurarla e riportarla al suo antico splendore.

Il sindaco ha messo in luce le qualità del paese, che presto diventerà Berceto Comune Unesco Via Francigena, e ha promesso di impegnarsi a ripristinare il laghetto qualora Jennifer Lopez decidesse di trasferirsi a Pelerzo.

A farsi avanti è stato anche il vice sindaco e assessore alla Cultura e Turismo di San Quirico d’Orcia, Marco Bartoli, che ha invitato Jennifer Lopez a scoprire il cuore della Val d’Orcia, in Toscana, un paesaggio unico al mondo, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Qui, ha sottolineato Bartoli, la popstar avrebbe a disposizione tutto il relax e la riservatezza che sogna, nonché diversi forni che producono dell’ottimo pane.