È Jennifer Lopez la stella dell’estate italiana: la diva ha trascorso nel nostro Paese gran parte delle sue vacanze, ed è proprio qui che ha fatto tappa per uno dei suoi primi impegni professionali della nuova stagione ormai in arrivo. La sua infinita bellezza, d’altronde, ha reso ancora più affascinanti i luoghi che ha visitato, da Capri alla splendida Venezia.

Jennifer Lopez in Italia, le tappe

Dopo il suo ritorno di fiamma con Ben Affleck, che tanto ha fatto sognare i suoi fan, Jennifer Lopez si è concessa delle vacanze extralusso. La sua prima meta è stata l’isola di Capri, un vero paradiso italiano che ormai da decenni attira turisti da ogni angolo del globo – tra cui, naturalmente, molti vip (italiani e internazionali).

JLo ha navigato tra le acque turchesi del Golfo di Napoli, a bordo dell’incredibile yacht Valley, uno dei lussuosissimi giganti del mare che hanno solcato i mari della nostra penisola quest’anno. Lei e Ben si sono goduti una fuga d’amore nella splendida cornice dei Faraglioni di Capri, tra i monumenti naturali più famosi d’Italia.

Ma il loro idillio è durato solo qualche giorno. All’inizio di agosto, Jennifer Lopez è stata avvistata a Portofino, senza il suo compagno. È stata dunque la Liguria, la seconda tappa del tour italiano della grande star. Qui, ormeggiato il suo yacht nel porticciolo del borgo della Riviera di Levante, ha passeggiato tra i caruggi e visitato i negozi del centro, sempre sorridente.

Jennifer Lopez a Venezia

Con l’estate ormai quasi giunta al termine, anche Jennifer è tornata al lavoro. E nei giorni scorsi è approdata a Venezia, trasformandosi per l’occasione nella regina dello show Alta Moda di Dolce & Gabbana. All’evento, la star ha sorpreso tutti: il suo look floreale e la coroncina dorata in testa non potevano certo passare inosservati.

JLo ha passeggiato tra le calli della splendida città lagunare, lasciandosi immortalare in alcune foto pronte a diventare iconiche.