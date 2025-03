Inno di Mameli, il Cdm approva le modalità d'esecuzione ufficiali

Il Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente Giorgia Meloni ha approvato le modalità d'esecuzioni ufficiali dell'Inno di Mameli: il comunicato

Il Consiglio dei Ministri ha approvato le modalità d’esecuzione ufficiali dell’Inno di Mameli, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, in vista delle celebrazioni del 17 marzo in cui si festeggia la Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera.

Inno di Mameli, approvate le modalità d’esecuzioni ufficiali

Sul comunicato pubblicato dal Consiglio dei Ministri in seguito alla riunione avvenuta a Palazzo Chigi, in merito alla Modalità d’esecuzione dell’Inno nazionale, si legge:

“Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha approvato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica previsto dalla legge 4 dicembre 2017, n. 181, recante norme per il riconoscimento del testo del Canto degli Italiani’ di Goffredo Mameli e lo spartito musicale originale di Michele Novaro quale Inno nazionale della Repubblica.

Lo schema di decreto stabilisce le modalità di esecuzione dell’Inno nazionale nelle occasioni istituzionali e pubbliche. Il provvedimento, che interviene per colmare una lacuna normativa, a sette anni dall’approvazione della legge, riguarda uno dei simboli distintivi della Repubblica e viene adottato in vista della celebrazione della ‘Giornata dell’Unità Nazionale’, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera’, fissata dalla legge 23 novembre 2012, n. 222, per il 17 marzo”.

La Giornata dell’Unità nazionale e la storia dell’Inno d’Italia

Il comunicato del Consiglio dei Ministri è arrivato in vista del 17 marzo, data in cui si celebra la Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera: una grande festa in occasione della ricorrenza del giorno in cui venne proclamato il Regno d’Italia, il 17 marzo del 1861. La ricorrenza è stata istituita come festività civile il 23 novembre del 2012, con l’obiettivo di promuovere i valori di cittadinanza e riaffermare e consolidare l’identità nazionale attraverso la memoria civica.

L’Italia è diventata una Repubblica dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e il Canto degli Italiani venne scelto il 12 ottobre del 1946 come inno nazionale provvisorio, un ruolo che ha conservato anche in seguito, restando inno de facto della Repubblica Italiana. Nel corso dei decenni si sono susseguite varie iniziative parlamentari per renderlo ufficialmente inno nazionale: il 4 dicembre del 2017 la legge numero 181 diede al Canto degli italiani lo status di Inno nazionale de iure.

All’autore dell’Inno d’Italia, Goffredo Mameli, è stata dedicata una serie tv intitolata ‘Mameli, il ragazzo che sognò l’Italia’ e andata in onda sulla Rai. Il Canto degli Italiani’, conosciuto come ‘Fratelli d’Italia’ e ‘Inno di Mameli’, è stato scritto nell’autunno del 1847 dall’allora studente e patriota Goffredo Mameli, appena ventenne.

Successivamente l’Inno venne musicato da un altro artista genovese, Michele Novaro. Il testo dell’Inno d’Italia prende ispirazione anche dalla Marsigliese, in particolare un passaggio, “stringiamoci a coorte”, richiamava il “Formez vos bataillon” dell’inno francese che significa “Formate i vostri battaglioni”.

Durante il 2025 si è tornato a parlare dell’Inno di Mameli per via di una polemica nata dalle dichiarazioni rilasciate dalla cantante Francamente: l’artista, chiamata a cantare l’Inno prima della finale di Coppa Italia femminile tra la Prosecco Imoco Conegliano e la Numia Vero Volley Milano, aveva sollevato delle perplessità nei confronti dell’opera di Mameli, ritenendo il brano “non inclusivo” già a partire dalle prime parole del testo, le celebri “Fratelli d’Italia”