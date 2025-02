Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha risposto alle polemiche sull'Inno d'Italia sollevate da parte della cantante Francamente

Continua a tenere banco la polemica sollevata da Francamente riguardo l’Inno di Mameli: la cantante che ha acquistato notorietà grazie alla sua partecipazione X-Factor, lo ha ritenuto “non inclusivo” quando è stata chiamata a cantarlo in occasione della finale di Coppa Italia di pallavolo femminile. Alle parole dell’artista è arrivata anche la replica di Giorgia Meloni.

Francamente, la risposta di Giorgia Meloni alla polemica sull’Inno d’Italia

Nella giornata di mercoledì 12 febbraio 2025, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scelto di utilizzare i social per dire la sua riguardo alla polemica sull’Inno d’Italia innescata da Francamente. La Premier, indicata come la persona più potente d’Europa del 2024 da Politico.eu, senza nominare Francamente, ha postato su ‘X’ una riflessione sull’inno nazionale:

“L’Inno di Mameli è il canto di un popolo che ha lottato per la sua libertà e la sua unità – ha scritto Giorgia Meloni – ogni parola racchiude la nostra storia, il nostro orgoglio, il nostro senso di appartenenza. ‘Fratelli d’Italia‘ è un richiamo all’identità e alla fratellanza di una Nazione che guarda avanti con fierezza. Viva l’Italia, viva il nostro Inno”.

Il caso: cosa aveva detto Francamente

La cantante Francamente era stata invitata a interpretare l’Inno d’Italia prima della finale di Coppa Italia di pallavolo femminile tra Prosecco Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano, andata in scena il 9 febbraio 2025 presso la Unipol Arena di Casalecchio di Reno (in provincia di Bologna) e vinta dalla formazione veneta, al sesto successo consecutivo nella competizione.

L’artista, in un lungo video pubblicato sui social network, aveva avanzato dei dubbi riguardo il significato dell’Inno di Mameli, ritenuto “non inclusivo” già a partire dalle prime parole del testo, le celebri “Fratelli d’Italia”.

“Mi è stato proposto di cantare l’Inno d’Italia prima di una manifestazione sportiva che nel suo essere campione di inclusività, comincia con Fratelli d’Italia – aveva dichiarato Francamente – ho pensato di cambiare il testo per renderlo più inclusivo, ma ho scoperto che questo sarebbe stato vilipendio alla bandiera e così mi sono detta che forse non era il caso”.

L’artista che ha partecipato all’edizione 2024 del talenta show X-Factor, aveva poi proseguito dicendo: “Si sono aperte due opzioni, la prima era semplicemente quella di rifiutare, dire grazie. La seconda, quella che ho intrapreso, era invece l’opportunità di prendere uno spazio, l’opportunità di cantare l’inno che sì, ha un linguaggio non inclusivo, ma farlo da donna queer e vestendo determinati colori per dare un messaggio molto chiaro. Le persone queer esistono, le persone transessuali esistono, le persone non binarie esistono, e tutte queste persone non sono cittadini e cittadine di serie b, ma hanno pari dovere e soprattutto diritti di ogni italiano e ogni italiana”.

Quella sull’inno d’Italia non è la prima polemica sollevata da parte di Francamente: la stessa artista, nel corso della sua esperienza a X-Factor, aveva fatto parlare di sé perché durante la semifinale, quando perse il ballottaggio con Mimì, polemizzò sul fatto che in finale ci sarebbe stata una sola donna, aprendo il dibattito legato alle differenze tra uomini e donne nel panorama musicale italiano.