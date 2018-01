I 5 migliori negozi per bambini di Bologna

I Fantolini

Per i genitori che cercano qualità dei materiali e design ricercato, I Fantolini è la scelta giusta. I proprietari Danilo e Paola hanno voluto coniugare l’eco sostenibilità con la convenienza, senza sottovalutare il fattore estetico e il risultato è un negozio pieno di articoli di alta qualità creati con materie prime naturali e atossiche. Oltre all’abbigliamento eco-friendly, I Fantolini propone anche pannolini lavabili, cuscini per l’allattamento, seggioloni, fasciatoi, scarpette da neonato, articoli biologici per l’igiene, pupazzi, giochi educativi e tanto altro, sempre nel rispetto dell’ambiente e della salute del bambino. I Fantolini è in via Santo Stefano 168.

Natalia Bimbi Bimbi

Natalia Bimbi Bimbi è uno storico negozio che da 50 anni veste i bambini di Bologna e provincia. Abiti da cerimonia delle migliori marche per rendere unico il giorno del battesimo, della prima comunione o della cresima ma anche tantissime proposte per la scuola e il tempo libero. Per il neonato, oltre alle tutine, all’intimo e ai vestitini per i primi mesi di vita, Natalia Bimbi Bimbi ha anche una vasta scelta di corredi per la culla e il lettino dei piccoli. E poi ancora spugne per il bagnetto, passeggini, scarpe e accessori. Natalia Bimbi Bimbi veste i bambini da 0 a 14 anni e si trova in Galleria del Toro 3.

La Mamma e il suo Bambino

Anche La Mamma e il suo Bambino (La Mama e al so fandsein in dialetto bolognese) è uno dei negozi storici per le mamme di Bologna e provincia. Situato in centro, in via Oberdan 1 c/d, colpisce per il vasto assortimento di abbigliamento e accessori per bambini da 0 a 9 anni. Dall’abbigliamento premaman a quello per neonati, fino agli abiti da cerimonia, La Mamma e il suo Bambino offre la qualità dei migliori marchi e competenza nel consigliare la scelta del capo giusto. Il personale è tutto al femminile, capitanato da Silvia, che sceglie personalmente ogni singolo articolo da proporre ai suoi clienti. La possibilità di far realizzare il proprio corredo personalizzato e su misura rende La Mamma e il suo Bambino un negozio ancora più unico.

Carlotta Ganahl

Un altro negozio molto in dedicato ai bambini è quello di Carlotta Ganahl, in via Riva di Reno, 65/m. Carlotta è la deliziosa proprietaria dello store dove trovare abbigliamento per bambini da 0 a 12 anni dei marchi più prestigiosi: Bonpoint, Nicoletta Fanna, La Mascot, Ninaluna Kids, Lilì Gaufrette, Levi’s, Grevi. Da oltre vent’anni, Carlotta Ganahl accontenta le mamme e i bimbi di tutte le età, grazie alla scelta di capi originali e raffinati.

Bioebimbo Bologna

Come dice il nome, Bioebimbo è un negozio dedicato alle mamme e ai bambini completamente eco-sostenibile. Oltre all’abbigliamento ecologico per mamme e bambini, nello store in via Barberia, 6 è possibile acquistare alimenti biologici, giocattoli in legno o in materiali atossici, cosmesi per tutta la famiglia, marsupi, pannolini lavabili o biodegradabili. Inoltre, Bioebimbo ha un’area relax attrezzata dedicata all’allattamento e al cambio del bambino. La consulenza di Raffaella è fondamentale per consigliare le mamme non solo negli acquisti ma anche nell’affrontare la vita quotidiana con i propri bambini.