L'ex cantante One Direction, Harry Styles, sarebbe stato avvistato tra la folla in Piazza San Pietro durante la proclamazione del nuovo Papa

Nel pomeriggio di giovedì 8 maggio migliaia di fedeli si sono radunati in Piazza San Pietro per l’elezione del nuovo pontefice. Papa Leone XIV è stato eletto dopo giorni di attesa. In quel momento di grande emozione, una presenza del tutto inattesa ha catturato l’attenzione: Harry Styles, ex membro degli One Direction. Styles oggi icona globale della musica e dello stile, si trovava tra la folla per la proclamazione del nuovo papa.

Harry Styles in piazza San Pietro per il nuovo Papa

Nonostante il tentativo di passare inosservato con cappellino grigio, occhiali scuri, barba incolta e baffetti sottili, Harry Styles è stato avvistato in piazza San Pietro. Il suo look semplice ma curato fin nei minimi dettagli lo ha forse tradito. La star, infatti, indossava il berretto con la scritta “Techno is my boyfriend”, molto amato da Alessandro Michele direttore creativo di Valentino. Il ‘Corriere della Sera’ racconta che a riconoscerlo è stata Nisa Kanat, una ragazza turca presente tra la folla, che ha condiviso la scoperta su X (ex Twitter): “Mentre guardavo l’annuncio del Papa in piazza San Pietro, Harry Styles mi è passato accanto e i nostri sguardi si sono incrociati. Ho immediatamente fatto una foto ricordo. Che giornata!”.

L’immagine, seppur sfocata, ha scatenato una vera e propria ondata di reazioni sui social, diventando virale in poche ore. Qualcuno ha ipotizzato potesse trattarsi di un sosia, ma l’insieme dei dettagli, il cappellino, la barba, gli occhiali, hanno convinto tutti che si trattava davvero di Styles. Quello che più ha colpito, però, è stata la naturalezza della sua presenza: nessuna guardia del corpo, nessun assistente, nessun seguito mediatico.

Gli altri avvistamenti di Harry Styles a Roma

Quella in Piazza San Pietro non è la prima apparizione di Harry Styles nella Capitale. Negli ultimi anni, il cantante britannico è stato avvistato più volte in diversi angoli di Roma, sempre con uno stile discreto, quasi da cittadino qualunque. Nel giugno dello scorso anno, ad esempio, era stato notato al mercato di Porta Portese, intento a curiosare tra le bancarelle di oggetti vintage. Le foto scattate quel giorno lo ritraevano con una t-shirt bianca e un berrettino in testa con la scritta “Roma”. Il cantante guardava delle scarpe tra le bancarelle e anche in quel caso, niente bodyguard né entourage. Poco dopo, era stato riconosciuto in un negozio di articoli per la casa e utensili per la cucina, sempre nel centro di Roma. In quel periodo Harry era stato avvistato anche all’Auditorium Parco della Musica durante il concerto dei The Smile. Tutti questi avvistamenti nella capitale hanno fatto pensare molti che il cantante abbia davvero comprato casa a Roma.

Le voci sulle proprietà in Italia di Harry Styles

Harry Styles sembra davvero apprezzare l’Italia. Da anni si rincorrono voci che l’artista avrebbe acquistato una casa a Civita di Bagnoregio, il suggestivo borgo laziale noto anche come “la città che muore”. Ma non finisce qui. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, Styles starebbe cercando una nuova proprietà nel cuore di Roma. Pare che abbia visionato alcuni appartamenti in zona Monti e vicino a Villa Borghese. Infine, nel luglio 2024 il cantante è stato avvistato in Toscana e secondo i ben informati il cantante inglese avrebbe acquistato casa nella zona dell’Argentario. Anche in questo caso, però, non ci sarebbero ancora conferme data la riservatezza del cantante.