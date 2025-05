Harry Styles fa la foto ai turisti a Roma e la manda su Instagram

Harry Stylel ha scattato una foto a due turisti in vacanza a Roma e ha inviato lo scatto tramite Instagram: la notizia ha fatto il giro dei social

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Harry Styles, ex membro degli One Direction e artista affermato a livello internazionale, è stato protagonista di un episodio inaspettato durante un soggiorno a Roma: mentre si trovava nei pressi di Villa Borghese, due turisti stranieri gli hanno chiesto di scattare una fotografia, inizialmente senza riconoscerlo.

Cosa è successo tra Harry Styles e i due turisti a Villa Borghese

A scattare la foto è stato proprio il cantante britannico, che ha utilizzato il proprio smartphone per immortalare il momento. La coppia, composta da Jess, originaria di Liverpool, e Ted, di nazionalità norvegese, si trovava in vacanza nella capitale italiana. L’incontro è avvenuto mentre i due erano a bordo di una bicicletta a quattro posti nel parco.

Dopo la foto, Harry Styles ha inviato l’immagine tramite Instagram, accompagnandola con un messaggio privato contenente un saluto e un augurio per il prosieguo del viaggio: Come promesso, ecco la foto ragazzi. Spero che il vostro sia un bellissimo viaggio”, ha scritto, come riportato su ‘La Repubblica’.

Jess ha poi pubblicato uno screenshot della conversazione sui social, contribuendo alla diffusione della notizia. Il contenuto è diventato virale su TikTok, dove ha raggiunto milioni di visualizzazioni e numerosi commenti.

Secondo quanto riferito dalla stessa coppia, il cantante avrebbe accettato anche di posare per un selfie. Styles, nonostante tenda a mantenere un profilo basso durante i suoi soggiorni a Roma, in alcune occasioni si mostra disponibile a brevi interazioni con chi lo riconosce.

Negli ultimi mesi, infatti, il cantante è stato più volte avvistato nella Capitale; alcuni lo hanno riconosciuto in ristoranti, nei mercati, durante acquisti quotidiani e persino mentre correva nei vicoli del centro storico.

Il legame di Harry Styles con Roma e le sue apparizioni recenti

Attualmente Harry Styles continua a frequentare Roma alternando apparizioni pubbliche a momenti di privacy, in un equilibrio che sembra consolidarsi con il tempo. L’incontro a Villa Borghese si aggiunge infatti a una serie di presenze ricorrenti dell’artista nella capitale. Poche settimane prima, Styles sarebbe stato notato tra la folla in Piazza San Pietro in occasione della proclamazione del nuovo pontefice, Papa Leone XIV.

L’artista avrebbe seguito l’evento in modo discreto, indossando un abbigliamento semplice: occhiali da sole, barba incolta e un berretto grigio con la scritta “Techno is my boyfriend”, spesso associato allo stilista Alessandro Michele, suo amico e collaboratore. A riconoscerlo tra i presenti sarebbe stata una giovane turista, che ha poi condiviso l’avvistamento sui social. La notizia ha rapidamente fatto il giro della rete.

Il rapporto tra Styles e l’Italia, e in particolare con Roma, sembra consolidato. Secondo alcune indiscrezioni, il cantante avrebbe acquistato una residenza tra la Tuscia e Civita di Bagnoregio, zona che frequenterebbe regolarmente. La sua presenza in città è spesso discreta, ma costante. Alcuni fan raccontano di averlo incontrato per strada, talvolta pronto a un saluto o a uno scambio di parole, pur senza cedere sistematicamente a richieste di foto.

Il gesto nei confronti di Jess e Ted è stato raccontato come uno dei tanti momenti informali che contribuiscono a costruire una narrazione quotidiana del rapporto tra Harry Styles e la Capitale. L’episodio, divenuto virale, rappresenta un’ulteriore testimonianza della presenza ricorrente dell’artista nella vita urbana romana.