Hanami 2025 a Roma e Milano i luoghi più suggestivi dove ammirare i ciliegi giapponesi in fiore tra parchi storici, skyline e scorci iconici

La tradizione giapponese dell’Hanami, che significa “ammirare i fiori”, rappresenta uno dei momenti più suggestivi della primavera. In Giappone, questo rito millenario celebra la fugace bellezza dei ciliegi in fiore, i “sakura”, che per poche settimane tingono il paesaggio di rosa e bianco. Anche in Italia è possibile vivere questa esperienza: Roma e Milano offrono angoli dove ammirare la bellezza effimera dei ciliegi in fiore, tra atmosfere suggestive e scorci immersi nella natura.

Dove ammirare i ciliegi in fiore a Roma

A Roma, la tradizione dell’Hanami si rinnova ogni primavera in luoghi simbolo della città. Il Laghetto dell’Eur è tra le mete più conosciute, grazie alla storica ‘Passeggiata del Giappone’. Qui, nel 1959, il Giappone donò tremila ciliegi all’Italia, creando un viale incantevole dove, ancora oggi, è possibile camminare sotto un manto di petali rosa; gli appassionati di Hanami spesso si radunano qui per picnic e passeggiate all’ombra dei sakura.

Un altro luogo emblematico è l’Orto Botanico di Roma, che ogni anno, tra il 12 e il 13 aprile, celebra la fioritura con l’evento “Hanami all’Orto Botanico”. L’iniziativa, in collaborazione con il Festival del Verde e del Paesaggio, offre l’occasione di esplorare la cultura giapponese attraverso dimostrazioni di ikebana, origami e calligrafia, oltre a performance di tamburi “Taiko” e percorsi di forest bathing.

Il Giardino dell’Istituto Giapponese di Cultura rappresenta un angolo autentico di Giappone nella Capitale. Situato in via Antonio Gramsci, ospita varietà di ciliegi come la Yaezakura e la Somei Yoshino, che con i loro fiori rosa e bianchi arricchiscono la stagione primaverile. Infine, via Panama, nei pressi di piazza Ungheria, è nota per la presenza di ciliegi giapponesi, piantati nel 1921 in occasione della visita dell’imperatore Hirohito.

I luoghi migliori per l’Hanami a Milano

Anche Milano celebra l’Hanami con scorci naturali che si trasformano in veri e propri palcoscenici floreali. La Collina dei Ciliegi, nel quartiere Bicocca, è uno dei luoghi più visitati; questa collina artificiale, inaugurata nel 2007, ospita oltre 800 alberi, tra cui molteplici varietà di ciliegi da fiore come il Prunus serrulata “Kanzan” e il Prunus avium. Nei mesi di marzo e aprile, il parco si trasforma in un’area perfetta per passeggiate e fotografie.

Altra tappa imperdibile è il Parco Sarca, lungo viale Sarca, che offre uno spettacolo naturale di magnolie e ciliegi. La loro fioritura regala giochi di colori tra il bianco e il rosa, creando un’atmosfera rilassante ideale per chi desidera godere della bellezza primaverile senza allontanarsi dalla città.

Nel cuore di Milano, le magnolie del Duomo offrono un colpo d’occhio unico: accanto alla maestosa cattedrale, le piante in fiore creano un contrasto suggestivo tra natura e architettura. Da non dimenticare la Biblioteca degli Alberi, il parco adiacente al Bosco Verticale, dove la primavera si manifesta con una varietà di fioriture, tra cui ciliegi e altre piante ornamentali.

Infine, una passeggiata nel quartiere di Brera permette di scoprire l’Orto Botanico, che nel periodo primaverile si colora grazie alla presenza di numerose specie vegetali. I balconi delle vie circostanti, come via Fiori Chiari, si animano con colori e profumi tipici della stagione.

Roma e Milano, con i loro angoli dedicati all’Hanami, offrono l’opportunità di vivere la primavera tra cultura e natura e di riscoprire la bellezza effimera dei ciliegi in fiore.