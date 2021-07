Gambero Rosso ha presentato l’edizione 2022 della sua Guida Street Food, che contiene al suo interno circa 600 indirizzi associati alle migliori golosità d’Italia, regione per regione. Non solo: nel volume sono inserite le ricette più interessanti, con relative indicazioni su dove gustarle al meglio (dai tortelli alla lastra ai panzerotti, dalla pizza con la mortadella alle panadas sarde). Sono circa 90, poi, le novità più interessanti in ambito street food selezionate dai creatori della guida firmata Gambero Rosso.

Guida Street Food 2022: tutti i Campioni Regionali

ABRUZZO

Venditti Porchetta: Luco dei Marsi, AQ

BASILICATA

Pier39: Potenza, PZ

CALABRIA

BOB Alchimia a Spicchi: Montepaone, CZ

CAMPANIA

Sciuè Il Panino Vesuviano: Pomigliano d’Arco, NA

EMILIA ROMAGNA

ViaSaffi32: Santarcangelo di Romagna, RN

FRIULI VENEZIA GIULIA

Al Ciketo: Trieste, TS

LAZIO

Il Maritozzo Rosso: Roma, RM

LIGURIA

O Boteco do Bonde Amarelo: Genova, GE

LOMBARDIA

Alvolo Cibi da Strada: Pavia, PV

MARCHE

Il Chiosco: San Benedetto del Tronto, AP

MOLISE

Eattico: Termoli, CB

PIEMONTE

Mollica: Torino, TO

PUGLIA

Cime di Rapa Urban Street Food: Lecce, LE

SARDEGNA

Cibum: Oristano, OR

SICILIA

Umbriaco Tavola Calda e Bottega: Enna, EN

TOSCANA

FirenZen Noodle Bar: Firenze, FI

TRENTINO ALTO ADIGE

Gusto Giusto: Trento, TN

UMBRIA

Prosciutteria del Corso: Spoleto, PG

VALLE D’AOSTA

Alpanino: Aosta, AO

VENETO

Amburgheria: Mestre, VE

Guida Street Food 2022: i Premi Speciali

STREET FOOD ON THE ROAD

Mollica’s: Toscana

La motivazione: “Silvia e Mattia sono due gourmet giramondo che hanno concentrato nel loro food truck la passione per la cucina toscana di terra. Attivissimi sui social, in tv (con un programma su Gambero Rosso HD) e in libreria, mettono tanta passione nei piatti e nei golosi panini serviti, dai grandi classici (lampredotto, trippa, peposo) alle preparazioni stagionali (come la schiacciata con acciughe al pesto, pomodori secchi e mozzarella, unica concessione al mare!). Li trovate al curvone di via Archimede a Follonica”.

STREET FOOD DA CHEF

Matias Perdomo Empanadas del Flaco: Lombardia

La motivazione: “Tra gli chef più dinamici del nostro panorama gastronomico, l’uruguaiano Matias Perdomo ha fatto di necessità virtù, approfittando dei mesi di chiusura del suo Contraste per aprire, insieme ai soci Simon Press (è lui il “flaco” dell’insegna) e Thomas Piras, questo locale dedicato a uno dei simboli dello street food argentino: le empanadas. Le mezzelune di pasta fritta sono deliziose, proposte in varianti classiche (de queso, de pollo, de pescado) che hanno conquistato subito il cuore dei milanesi”.