Guida ai Ristoranti Identità Golose 2020: novità e premi speciali

La tredicesima edizione della Guida ai ristoranti d’Italia, Europa e Mondo di Identità Golose, la quinta interamente online, gratuita e pubblica per tutti, è arrivata.

Delle 1.111 insegne di quest’anno recensite alle ore 13 di lunedì 9 dicembre, quando è stata cioè svelata la guida 2020 di Identità Golose (il numero è in continua evoluzione), 246 sono novità, 794 sono italiane e 317 appartengono invece a 52 paesi d’Europa e del Mondo (le 7 new entry a livello globale sono rappresentate da Canada, Emirati Arabi, Libano, Lituania, Laos, Monaco e Romania).

Le pizzerie recensite sono 99, 14 in più rispetto allo scorso anno. Rispetto al totale dei locali recensiti, circa la metà (cioè oltre 550) sono insegne retta da cuochi sotto i 30 e i 40 anni.

I premi speciali della guida 2020 di Identità Golose:

Chiara Pavan di Venissa a Mazzorbo, Venezia: la migliore chef

Diego Rossi di Trippa a Milano: il miglior chef

Christian Puglisi di Relae Group a Copenhagen: il miglior chef internazionale

Arianna Gatti di Miramonti l’Altro a Concesio, Brescia: la migliore sous chef

Carmine di Donna de La Torre del Saracino a Vico Equense, Napoli: il miglior pasticciere

Franco Franciosi e Francesco D’Alessandro di Mammarossa ad Avezzano, l’Aquila: birra in cucina

Roberta Cozzetto di Sapio a Catania: la migliore sommelier

Alberto Santini del Pescatore a Canneto sull’Oglio, Mantova: il miglior sommelier

Nicola Loiodice de I Due Camini a Borgo Egnazia, Brindisi: il miglior maitre

Antonio Ziantoni di Zia a Roma: la sorpresa dell’anno

Famiglia Manias di Al Cjasal a San Michele al Tagliamento: la famiglia dell’anno

Giorgia Cannarella di Munchies: il miglior food writer

Luca Pezzetta, Osteria di Birra del Borgo a Roma: il miglior chef pizzaiolo

Giuseppe Iannotti di Kresios a Telese Terme, Benevento: sperimentazione in cucina

Chiang Liu e i ragazzi di Serica, Milano: contaminazioni

Fratelli Lebano e tutto lo staff di Terrazza Gallia di Milano: miglior servizio e accoglienza.

Le 246 novità della guida 2020 di Identità Golose:

– Valle d’Aosta:

Campzero, Champoluc, AO

– Piemonte:

Oca Nera, Cuneo

Il Centro, Priocca, TO

Uri-Sapori Condivisi, Roddino, CN

Opera, Torino

Razzo, Torino

Cucina Rambaldi, Villar Dora, TO

– Liguria:

Lucerna di Ferro, Bocca di Magra, SP

Langosteria, Paraggi, GE

– Lombardia:

Natura, Adro, BS

Memorabilia, Agrate, MB

Gaudio, Barbariga, BS

Cece e Simo, Bergamo, BG

L’Aria del Mandarin Oriental, Blevio, CO

Veleno, Brescia, BR

Flora, Busto Arsizio, VA

Casa Leali, Puegnago sul Garda, BS

The Market Place, Como

Vitium, Crema, CR

Dordoni, Cremona

Bolle, Lallio, BG

La Grotta Azzurra, Merate LC

Restaurant 142, Milano

Altatto, Milano

Altriménti, Milano

Armani, Milano

Distreat, Milano

Exit, Milano

Gastronomia Yamamoto, Milano

Giolina, Milano

Identità Golose Milano, Milano

Insieme, Milano

Iyo Aalto, Milano

La Veranda del Four Seasons, Milano

Maoji, Milano

Moebius, Milano

Mu Dim Sum, Milano

Open Colonna Milano, Milano

Saporè Milano by Renato Bosco, Milano

Terrammare, Milano

Vòce di Aimo e Nadia, Milano

Osteria H2O, Moniga del Garda, BS

Mu Fish, Nova Milanese, MI

Radici, San Fermo della Battaglia, CO

La Pedrera, Soncino, CR

Mangiare Bere Uomo Donna, Suzzara, MN

Quercus dell’Annunziata, Uggiate Trevano, CO

– Trentino Alto Adige:

Rungghof, Appiano, BZ

Peter Brunel, Arco, TN

Artifex del Feuerstein, Brennero, BZ

Apostelstube dell’hotel Elephant, Bressanone, BZ

AlpInn, Brunico, BZ

Senso – Alfio Ghezzi, Rovereto, TN

Bad Schorgau, Sarentino, BZ

Hofstätter Garten, Termeno, BZ

Maso Burba, Piano, TN

– Veneto:

L’Artigliere, Isola della Scala, VR

La Cru, Romagnano, VR

Le Cementine, Roncade, TV

Noir, Treviso, TV

Bistrot del mare by Cera, Lido di Venezia, VE

Estro, Venezia

Fiola al Dopolavoro, Venezia

Riviera, Venezia

Berbere, Verona

– Friuli:

Ristorante 1883, Cervignano, UD

Il Fogolar del Là di Moret, Udine

Vitello d’oro, Udine

– Emilia Romagna:

I Portici, Bologna

Antica Trattoria Sacerno, Calderara di Reno, BO

Agostino Iacobucci, Castelmaggiore , BO

Tracina, Cesenatico, FC

Hosteria Giusti, Modena

Parmigianino, Parma

La Chiocciola, Portomaggiore, Ferrara

Cucina del Condominio, Ravenna

The Craftsman, Reggio Emilia

Storie DiPinte, San Lazzaro di Savena, BO

Irina, Savigno, BO

– Toscana:

Octavin, Arezzo

Al 588, Bagno a Ripoli, SI

Poggio Rosso del Borgo San Felice, Castelnuovo Berardenga, SI

Contrada di Castel Monastero, Castelnuovo Berardenga, SI

La Loggia del Villa San Michele, Fiesole, FI

Borgo San Jacopo, Firenze

Duje, Firenze

Konnubio, Firenze

Santa Elisabetta dell’hotel Brunelleschi, Firenze

Bistrot, Forte dei Marmi, LU

Atman a Villa Rospigliosi, Lamporecchio, PT

Mater, Poppi, AR

Osticcio, Montalcino, SI

Moi, Prato

Maggese, San Miniato, PI

Il Pachino, Viareggio, LU

Masoni, Viareggio, LU

Lunasia al Plaza et de Russie, Viareggio, LU

Osteria Volpaia, Radda in Chianti, SI

– Umbria:

Eat del Relais Nun, Assisi, PG

Locanda del Cardinale, Assisi, PG

– Marche:

La Scaletta, Ascoli Piceno

Il Tiglio, Montemonaco, MC

Posto Nuovo, San Benedetto del Tronto, AP

Nana Piccolo Bistrot, Senigallia, AN

LOfficina, Sirolo, AN

– Lazio:

Adelaide del Vilòn Luxury, Roma

Antica Fonderia, Roma

Giulia, Roma

Jacopa, Roma

Moi, Roma

Essenza, Terracina, LT

– Abruzzo:

Arca, Alba Adriatica, TE

La Sorgente, Guardiagrele, CH

L’Antico Torchio del Castello Chiola, Loreto Aprutino, PE

– Molise:

Moriello 2.0, Termoli, CB

– Campania:

Glicine dell’Hotel Santa Caterina, Amalfi, SA

La Contrada, Aversa, CE

Le Monzù del Punta Tragara, Capri, NA

I Masanielli, Caserta

Il Faro di Capo d’Orso, Maiori, SA

Il Segreto di Pulcinella, Montesarchio, BN

Pizzeria 4A di Guglielmo Vuolo, NA

Li Galli, Positano, SA

– Puglia:

Trattoria Vardaceli, Castiglione, LE

Borgo Valle Rita, Ginosa, TA

Luppolo & Farina, Latiano, BR

La Cruna del Lago, Lesina, FG

I Gastronauti, Lucera, FG

Casamatta, Manduria, TA

White del Borgobianco Resort, Polignano, BA

Farmacia dei Sani, Ruffano, LE

Roots, Scorrano, LE

LuLa, Trani

– Basilicata:

Antica Cantina Forentum, Lavello, PZ

Don Alfonso 1890 al San Barbato, Lavello, PZ

Massimo Carleo, Potenza, PZ

– Calabria:

Luigi Lepore, Lamezia Terme, CZ

– Sicilia:

Sum, Catania

Sapio, Catania

Cortile Pepe, Cefalù, PA

Balìce, Milazzo, ME

Ku Fu, Modica, RG

Taverna Migliore, Modica, RG

Archestrato di Gela, Palermo

Gagini, Palermo

Le Cattive, Palermo

Themà del Sikelia Resort, Pantelleria, TP

Oliviero del Villa Sant’Andrea, Taormina, ME

Modì, Torregrotta, ME

Osteria il Moro, Trapani

– Sardegna:

Al Refettorio, Alghero, SS

Sa Scolla, Cagliari

I Sarti del Gusto, Cagliari

Mema, Pula, CA

Coxinendi, Sanluri, VS

ReMI, Sassari

– Europa:

Taubenkobel, Schützen am Gebirge, Austria

Monte, Rovigno, Croazia

La Pergola, Salvore, Croazia

Alouette, Copenaghen, Danimarca

Alchemist, Copenaghen, Danimarca

Tèrra, Copenaghen, Danimarca

Olo, Helsinki, Finalndia

Le Suquet, Bras Laguiole, Francia

Takao Takano, Lione, Francia

Troisgros,Ouches, Francia

Capitaine, Parigi, Francia

Fleur de Pave, Parigi, Francia

Le Mermoz, Parigi, Francia

Le Poule au Pot, Parigi, Francia

Le Rigmarole, Parigi, Francia

Neso, Parigi, Francia

Pierre Gagnaire, Parigi, Francia

Ernst, Berlino, Germania

Brat, Londra, Gran Bretagna

Mere, Londra, Gran Bretagna

Native, Londra, Gran Bretagna

Noble Rot, Londra, Gran Bretagna

P Franco, Londra, Gran Bretagna

Two Lights, Londra, Gran Bretagna

Apiri, Creta, Grecia

Alali, Santorini, Grecia

Babel Bay, Beirut, Libano

Sweet Root, Vilnius, Lituania

Alain Ducasse au Louis XV, Montecarlo, Monaco

Under, Lindesnes, Norvegia

De Kromme Watergang, Hoofdplaat, Paesi Bassi

Bialy Krolik, Gdynia, Polonia

WuWu Bistrot, Varsavia, Polonia

Alma, Lisbona, Portogallo

Cantinho do Avillez, Lisbona, Portogallo

Bairro do Avillez, Lisbona, Portogallo

Maize, Bucarest, Romania

Homa, Belgrado, Serbia

Mak, Maribor, Slovenia

Rizibizi, Portorose, Slovenia

Aürt del Diagonal Mar, Barcellona, Spagna

La Barra de Carles Abellan all’Hotel W, Barcellona, Spagna

Nairod, Barcellona, Spagna

Pedegrù, Madrid, Spagna

Soma, Madrid, Spagna

StreetXo, Madrid, Spagna

Saiti, Valencia, Spagna

Locanda Orelli, Bedretto, Svizzera

I Due Sud, Lugano, Svizzera

Turk, Istanbul, Turchia

Onyx, Budapest, Ungheria

– Mondo:

Franklin, Hobart, Australia

Momofuku Seiobo, Sydney, Australia

Mr. Wong, Sydney, Australia

Manu, Curitiba, Brasile

The Restaurant at Pearl Morrissette, Jordan Station, Canada

Alo, Toronto, Canada

Kissa Tanto, Vancouver, Canada

The Chairman, Hong Kong, Cina

Mio del Four Seasons, Pechino, Cina

Da Vittorio, Shanghai, Cina

Jungsik, Corea del Sud

Zuma, Dubai, Emirati Arabi Uniti

Noa Chef’s Hall, Tallinn, Estonia

Tempura Endo Yasaka, Kyoto, Giappone

Alter Ego, Tokyo, Giappone

Crony, Tokyo, Giappone

Ootanino, Tokyo, Giappone

Sushi M, Tokyo, Giappone

Talbiye, Gerusalemme, Israele

Paste at the Apsara, Luang Prabang, Laos

Lorea, Citta del Messico, Messico

Sud 777, Citta del Messico, Messico

Kjolle, Lima, Perù

Merito, Lima, Perù

Mil Centro, Lima, Perù

Here’s looking at you, Los Angeles, Stai Uniti

KYU, Miami, Stati Uniti

Atoboy, New York, Stati Uniti

Avant Garden, New York, Stati Uniti

Osteria 57, New York, Stati Uniti

Rezdora, New York, Stati Uniti

Sushi Amane, New York, Stati Uniti

The Modern al Moma, New York, Stati Uniti

Atelier Crenn, San Francisco, Stati Uniti

Quince, San Francisco, Stati Uniti

Fyn, Città del Capo, Sudafrica

La Scala del Sukhothai, Bangkok, Tailandia

Pizza Massilia, Bangkok, Tailandia.