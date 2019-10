A Firenze è stata presentata la nuova guida “I ristoranti e i vini d’Italia 2020” de L’Espresso, giunta al suo quarantesimo anniversario. Sono dieci i ristoranti italiani capaci di aggiudicarsi i cinque cappelli, ovvero il punteggio massimo: Casadonna Reale di Castel di Sangro, St. Hubertus di San Cassiano, Le Calandre di Rubano, Lido 84 di Gardone Riviera, Osteria Francescana di Modena, Piazza Duomo di Alba, Uliassi di Senigallia, Seta del Mandarin di Milano, Madonnina del Pescatore di Senigallia e Villa Feltrinelli di Gargnano.

La guida ha assegnato anche diversi premi speciali: Pranzo dell’anno a Lido 84 di Gardone di Riviera; Performance dell’anno a Villa Feltrinelli di Gargano, Trattorie dell’anno a La Brinca di Ne, Vino e Cibo di Senigallia e Ai due Platani di Parma; Cantina dell’anno a Taverna Estia di Brusciano; Innovazione in cucina a Inkiostro di Parma; Maître dell’Anno a Thomas Piras di Contraste, a Milano; Piatto dell’anno a Osteria Francescana di Modena; Enotavole dell’anno a Case del Barolo di Torino, To Wine di Prato e Vinarium di Napoli.

E poi: Sommelier dell’anno a Pascal Tinari di Villa Maiella, Guardiagrele; Cucina di Pesce dell’anno a Danì Maison di Ischia; Ristorante sostenibile dell’anno a Joia, Milano; Cuoca dell’Anno ad Alessandra del Favero di Aga – Hoteli Villa Trieste a San Vito di Cadore; Pasta dell’anno a Lux Lucis – Hotel Principe di Forte dei Marmi; Riso dell’anno a Casadonna Reale di Castel di Sangro; Servizio di sala dell’anno a Hotel Rosa Alipina St. Hubertus di Badiz; Carrello dei Formaggi a Il Morelli – Hotel Viu di Milano; Giovane Pizzaiolo dell’anno a Valantino Tafuri di Pizzeria 3 voglie a Battipaglia; Giovane dell’anno a Paolo Griffa di Grand Hotel Royal e Golf – Petit Royal di Courmayeur.

E ancora: Pasticceria dell’anno a La Peca di Lonigo; Cliente dell’anno a Alberto Rigolio e Manfredi Franco; Caffè dell’anno a Osteria Arborina di La Morra; Novità dell’anno a The Pantheon Iconic Rome Hotel – Idylio di Roma; Cucina etnica dell’anno a Ciblèo di Firenze; Terra Moretti a Generazione 2.0 e premio In Cibum alla Carriera a Tonino Mellino, Quattro passi di Nerano.

Guida Espresso 2020: i miglior ristoranti d’Italia

VALLE D’AOSTA

3 cappelli

Grand Hotel Royal e Golf – PetitRoyal – Courmayeur

1 cappello

Hotel Bellevue – LePetitRestaurant HotelHermitage – LaChandelle

LaClusaz

PIEMONTE

5 cappelli

Piazza Duomo – Alba

4 cappelli

Antica Corona Reale

Combal.Zero

Del Cambio

Villa Crespi

La Madernassa

3 cappelli

Condividere

Al Sorriso

All’Enoteca

Guido nella Villa Reale

Hotel Cinzia – Christian e Manuel

Il Centro

Osteria Arborina

Piccolo Lago

Relais Sant’Uffizio – Locanda Sant’Uffizio

2 cappelli

Locanda del Pilone

Cannavacciuolo Bistrot Torino

Casa Vicina

La Limonaia

Magorabin

Spazio 7

Vintage 1997

Locanda di Orta

Massimo Camia

Cucina Rambaldi

Dolce Stil Novo alla Reggia

Euthalia

Gardenia

Hotel Il Nazionale

Hotel Relais San Maurizio – Guido da Costigliole

Il Cascinalenuovo

Il Patio

L’Ostelliere – La Gallina La Ciau del Tornavento

La Credenza

La Stella

Relais Villa d’Amelia

Tenuta Carretta – 21.9 Flavio Costa

Trattoria Zappatori

1 cappello

Larossa

Al Gatto Nero

Banco Vini e Alimenti Consorzio

Contesto Alimentare

Hotel Sitea – Carignano Magazzino 52

Opera

Villa Tiboldi

Hotel Il Boscareto Resort La Rei

Bovio

Hotel Eurossola – Atelier

Anna Ghisolfi

Antine

Campamac

Ca’ Vittoria

Cacciatori

Cannavacciuolo – Cafe? & Bistrot Tantris

Casa Anna

Da Francesco

Filippo Oste in Albaretto

Fioraia

Geranio

Hotel Alli Due Buoi Rossi – I Due Buoi

La Fermata

Hotel Palazzo Righini – Antiche Volte

Il Clandestino

Villa Pizzini

La Coccinella

Le Piemontesine

Marc Lanteri al Castello

Marsupino

Matteo Caffe? e Cucina

Regallo

Pinocchio

Reis Cibo Libero di Montagna RistoranTino

San Marco

San Quintino Resort

Trattoria della Posta

Valli di Lanzo

Vecchia Arona

LOMBARDIA

Cappelli d’oro

Da Vittorio

Dal Pescatore – Santini

Miramonti l’Altro

5 cappelli

Hotel Mandarin Oriental – Seta

Lido 84

Villa Feltrinelli

4 cappelli

Berton

Contraste

Cracco

Lume

Wicky’s Wicuisine Seafood

D’O

3 cappelli

Enrico Bartolini – Mudec

Hotel Park Hyatt – Vun

Il Luogo di Aimo e Nadia

Il Morelli – Hotel VIU Milano

Iyo

Joia

Tokuyoshi

Acquerello Dina Esplanade

Gambero

Grand Hotel Villa Serbelloni – Mistral

Il Portico

Materia

2 cappelli

[bu:r] Eugenio Boer

28 Posti

Al Pont de Ferr

Antica Osteria Il Ronchettino Armani Hotel Milano

Attimi by Heinz Beck

Ba Asian Mood

Ceresio 7

Daniel – Cucina Italiana Contemporanea

Felix Lo Basso

Gong – Oriental Attitude

Hotel Bulgari – Niko Romito

Hotel Gallia – Terrazza Gallia

Hotel Magna Pars – Da Noi In

Langosteria

Michelangelo

Sadler

Serica

Spazio Trattoria Trippa

Viva

Grand Hotel Fasano – Il Fagiano

Ambasciata

Antica Osteria Magenes

Capriccio

Casa Leali

Cascina Vittoria

Casual

Collina

Da Candida

Da Nadia

Hotel de la Ville – Derby Grill

Hotel Il Porticciolo – La Tavola

Hotel Il Sereno – Berton al Lago

Hotel Mandarin Oriental – L’Aria

I Castagni

Il Saraceno

Il Sole di Ranco

Ilario Vinciguerra

Leon d’Oro

Ma.Ri.Na

Pierino Penati

Osteria della Brughiera

Pomiroeu – Giancarlo Morelli

San Martino

Sport Hotel Alpina – Cantinone

A’ Riccione

Al Mercato

Al Porto

Al Sale Grosso

Armani – Nobu

Bon Wei

Bullona

Carlo e Camilla in Duomo

Carlo e Camilla in Segheria

Dim Sum

Emporio Armani Ristorante

Esco

Exit – Gastronomia Urbana

Filippo La Mantia

Finger’s

Giuliano a Milano

Hotel Four Seasons – La Veranda

Hotel Principe di Savoia – Acanto

Identità Golose Milano

Il Liberty

Innocenti Evasioni L’Alchimia

L’Angolo di Casa

La Brisa

La Griglia di Varrone

La Mare?e

Langosteria Cafe?

Le Api Osteria

Locanda Perbellini

Manna

Masuelli San Marco

Mirta

Olio – Cucina fresca

Ratanà

Rovello 18

Sine

Sushi B

Trattoria del Nuovo Macello

Tre Cristi

Voce di Aimo e Nadia

Yazawa

Yoshinobu

Yuzu

Zero Milano

La Lepre

Hotel Villa d’Este – La Veranda

Ada e Augusto

Al Carroponte

Impronte

Lio Pellegrini

N.O.I.

LeoneFelice – Vista Lago

Il Moro

Veleno

Crotasc

Da Bassano

Due Colombe

Feel

Hotel Vista Palazzo Lago di Como

Sottovoce

I Tigli in Theoria

Il Comacino – Magister bistrot

The Market Place

Florian Maison

Fulmine

Hostaria del Teatro

Osteria da Pietro

Hotel Cappuccini Resort

Cucina San Francesco

Castello Malvezzi

L’Osteria della Zia Gabri

La Bottega di Vittorio

Al Malo?

Al Porticciolo 84

Antica Osteria dei Camelì

Aquariva

Carlo Magno

Hotel Mulino Grande – Il Magiono

I 5 Campanili

Il Cantuccio

Il Cigno – Trattoria dei Martini

Il Gusto della Vita

La Buatta del Kangaroo

La Chiusa

La Locanda del Benaco

QB Due Punto Zero

La Prese?f

Trescore Corte Gargnano

Z M Q

Rose Salò

La Tortuga

Villa Giulia

Lanterna Verde

Lino

LoRo

Motta – Ristorante Macelleria Natura

Osteria della Villetta Osteria H2O Ristorante Gaudio Saur

Sedicesimo Secolo Selva

Tentazioni

Via Vai

Villa Naj

Villa Necchi alla Portalupa

TRENTINO

3 cappelli

ElMolin

1 cappello

Hotel Alpen Suite – Il Convivio

Hotel Chalet Dv – Dolomieu

Il Gallo Cedrone – La Taverna dell’Hotel Bertelli

Hotel Gran Mugon – L Chimpl

Hotel Orso Grigio

La Stua del John

Le Due Spade

Le Tre Colombe

Locanda Alpina

Malga Panna

ALTO ADIGE

5 cappelli

Hotel Rosa Alpina – St. Hubertus

3 cappelli

Hotel Auener Hof – Terra

Hotel Castel – Trenkerstube

2 cappelli

Hotel Alpenroyal Gourmet Restaurant

Hotel Bischofhof – Jasmin

Hotel Engel – Johannes Stube

Hotel Gardena – Anna Stuben

Hotel La Perla

Kleine Flamme

Kuppelrain

Parkhotel Luna Mondschein In Viaggio

Schlosswirt Forst – Luisl Stube

Zur Rose

1 cappello

Culinaria

Hotel Tyrol – Suinsom

Unterwirt

L’Osti?

Zur Kaiserkron

Hotel Laurin

Osteria Acquarol

AlpiNN Food Space & Restaurant

Hidalgo

Hotel Berghang Astra Restaurant

Hotel Castel Fragsburg Prezioso

Sissi

Hotel Elephant – Apostelstube

Hotel Kirchsteiger

Hotel Stafler – Einhorn

Johnson & Dipoli Mariannestube

Parkhotel Holzner – 1908

Schoeneck

Tilia

Zum Lowen

FRIULI VENEZIA GIULIA

4 cappelli:

Agli Amici

L’Argine a Vencò

3 cappelli:

Altran

Grand Hotel Duchi d’Aosta – Harry’s Piccolo

Laite

2 cappelli:

Chimera di Bacco

Al Paradiso

La Primula

Ai Fiori

Antica Trattoria Menarosti Bollicine

Bracerie Venete

Hostaria Ai 3 Magnoni

Pepenero Pepebianco

Trattoria Nerodiseppia

900 all’Isola

Ai Cacciatori

Al Ferarut

Al Giardinetto

La Subida – Trattoria al Cacciatore

Barcaneta

Borgo Eibn

Campiello

Da Irma

Da Nando

Dama Bianca

HotelElliot

Il Pedrocchino

Ilja

L’Androna

La Darsena

LaTaverna

LocandaalCastello

Ristorante

Rosenbar

A T-Porto

LIGURIA

2 cappelli

Hotel Mare – A Spurcacciun-a

Il Marin

The Cook Restaurant al Cavo

Impronta d’acqua

Osteria della Corte

Paolo & Barbara

Sarri

Villa della Pergola – Nove

1 cappello

Mercato Orientale

La Posta

Hotel Miramare – Mimosa Restaurant

Chez Braccioforte

Salvo Cacciatori

Ai Torchi

Aqua

Balzi Rossi

Giardino del Gusto

Cantine Cattaneo

Da U Titti

Doc

Hotel Bristol – Le Cupole

Hotel Claudio

Hotel Palazzo Vescovile Il Vescovado

La Brinca

La Conchiglia

Langosteria Paraggi

Manuelina

Mauro Ricciardi alla Locanda dell’Angelo

Meta

Miky

Muraglia Conchiglia d’Oro

Officine del Cibo

San Giorgio

EMILIA ROMAGNA

Cappello d’oro

San Domenico

5 cappelli

Osteria Francescana

3 cappelli

DaGorini

Inkiostro

Marconi

2 cappelli

Franceschetta 58

L’Erba del Re

Agostino Iacobucci

Cucina Massimiliano Poggi

Caffè Arti e Mestieri

Guido

HotelIPortici

Hotel Villa Aretusi – Sotto l’Arco

Il Grano di Pepe

Il Piastrino

La Palta

Magnolia

1 cappello

Hosteria Giusti

Ai Due Platani

Hotel De La Ville

Parmigianino

La Maison du Gourmet

Parizzi

M in Cucina

The Craftsman

Abocar

Quartopiano

Acqua Pazza

Al Cambio

Oltre

Osteria Bottega

ViVo

La Buca

Marè

Alexander

Amerigo

Hotel Tosco Romagnolo Paolo Teverini

Trattoria Irina

Antica Corte Pallavicina

Antica Osteria del Mirasole

Antica Trattoria di Sacerno

Apelle

Makorè

Benso

Casa di Mare – San Domenico

Bottega Aleotti

Buriani

Ca’ Matilde

Castello

Del Lago

La Zanzara

La Chiocciola

La Fefa

La Lumira

Locanda Liuzzi

Nido del Picchio

Onda Blu

Or

Osteria del Povero Diavolo

Ostreria La Faggiola

Righi

Riva

Secchia

Stella d’Oro

Hotel San Rocco

La Capanna di Eraclio

VENETO

5 cappelli

Le Calandre

4 cappelli

Antica Osteria Cera

La Peca

3 cappellI

Aqua Crua

Casa Perbellini

El qoc – Garibaldi

Hotel Palazzo Venart – Glam

Ristorante Quadri

La Tana Gourmet

Stube Gourmet dell’Hotel Europa

Locanda San Lorenzo

Ristorante Perbellini

Spinechile Resort

Undicesimo vineria

2 cappelli

12 Apostoli

Il Desco

Il ridotto

Hotel Cipriani – Oro

Amo

Local

Venissa

Dolada

Casin del Gamba

Gellius

La Casa degli Spiriti

La Locanda di Piero

La Montecchia

Lazzaro 1915

San Martino

SanBrite

1 cappello

L’Oste Scuro

Osteria Ponte Pietra

Chat qui rit

CoVino

Hostaria Da Franz

Hotel Centurion Palace – Antinoo’s Lounge & Restaurant

Hotel Monaco

Grand Canal Restaurant

Hotel The Gritti Palace – Club del Doge

Riviera

Vecio Fritolin

Zanze XVI

Da Beppino

Le Beccherie

Hotel Rosapetra

La Corte del Lampone Tivoli

Ai Do Campanili

Al Callianino

Al Cjasal

Al Ponte

Hotel Ca’ Sette – Ca’ 7

Da Omar

Dalla Libera

Damini Macelleria & Affini Degusto

Due Mori

Locanda Baggio

Feva

Fuel

Radici

Ristorante 19.94

Hotel Aldo Moro

Ristorante La Cuisine

Hotel Regina Adelaide – Regio Patio

Hotel Sweet World – Alla Veneziana

Hotel Villa Cordevigo – Oseleta L’Altro Penacio

L’Artigliere

Marcandole

Olio&Burro

Penacio

Opera Terza

Panevin

Storie d’Amore

TreQuarti

Valbruna

Vecchia Malcesine

MARCHE

5 cappelli

Madonnina del Pescatore

Uliassi

3 cappelli

Andreina

2 cappelli

Clandestino

Due Cigni

Signore te ne ringrazi L’Arcade

Lo Scudiero

Symposium

1 cappello

Hotel SeePort – Ginevra

MarcelloE2

Nostrano

Al mare

Hotel alla Lanterna

Antico Furlo

Casa Rapisalda

Hotel giardino

Il tiglio

L’angolo divino

Mangia

Marchese del Grillo

Osteria Ophis

UMBRIA

Cappello d’oro

Casa Vissani

3 cappelli

Palazzo Seneca – Vespasia

2 cappelli

Hotel Nun – Eat

La Locanda del Capitano

1 cappello

La Locanda del Cardinale

Bosco 131

La Forchetta

Da Luciano

I Sette Consoli

La Foresteria Alzatura

La Trattoria di Oscar… e quant’altro

San Giorgio

Villa Roncalli

TOSCANA

Cappello d’oro

Enoteca Pinchiorri

Caino

Lorenzo

Romano

4 cappelli

Hotel Principe – Lux Lucis

Bracali

3 cappelli

Hotel Four Seasons – Il Palagio

Bistrot

Hotel Byron – La Magnolia

Giglio

Il bucaniere

Villa Rospigliosi Atman

2 cappelli

Borgo San Jacopo

Cible?o

Cibre?o

Gucci Osteria

da Massimo Bottura

Hotel St. Regis

Winter Garden By Caino

La Bottega del Buon Caffè

Santo Pietro in the City

La Leggenda dei Frati

La Meénagère

Ora d’Aria

Hotel Villa Grey – Il Parco

Hotel Principe di Piemonte – Il picccolo principe

L’Imbuto

Punto – Officina del Gusto

Arnolfo

Borgo Santo Pietro – Meo Modo

Castello di Spaltenna – Il Pievano

Hotel Il Pellicano

Hotel Relais Borgo San Felice Poggio Rosso

Hotel Rosewood Castiglion del Bosco – Campo del Drago

L’Andana – La Trattoria

Enrico Bartolini

La Pineta

Osteria di Passignano

Perillà

Silene

1 cappello

Grand Hotel Minerva – La Buona Novella

Grand Hotel Villa Cora – Le Bistrot

Gurdulù

HotelBrunelleschi SantaElisabetta

Hotel Savoy – Irene

Hotel Westin Excelsior Se.Sto On Arno

Filippo Mud

Pesce Briaco

Hotel Castel Monastero Contrada

Osticcio Ristorante Enoteca

Castello del Nero – La Torre

Antica Porta di Levante

Baldo Vino

Butterfly

Castello di Fighine

Cum Quibus

Da Bibo

Del Duca

Hotel il Borro – Hosteria del Borro

Il Merlo

La Tenda Rossa

Locanda Martinelli

Maggese

Myo – Centro Pecci

Osteria della Magona

Osteria Le Logge

Pozzo di bugia

PS

Terramira

LAZIO

Cappello d’oro

Colline Ciociare

Hotel Rome Cavalieri – La Pergola

4 cappelli

Il Pagliaccio

Metamorfosi

La Trota dal ’63

3 cappelli

Achilli Enoteca Al Parlamento

Idylio by Apreda At The Pantheon Iconic Rome Hotel

Pascucci Al Porticciolo

Satricum

2 cappelli

All’Oro

Antonello Colonna Open

Glass Hostaria

Hotel de Russie – Le Jardin de Russie

Il Convivio Troiani

Il Sanlorenzo

Il Tordomatto

Imago At The Hassler

Marzapane

Osteria Fernanda

PerMe

Pipero Roma

Retrobottega

The Corner Townhouse Marco Martini

Il Tino

Barrique by Oliver Glowig

Essenza

Hotel Aminta Resort

Romolo al Porto

1 cappello

Acciuga

Al Ceppo

Atlas Coelestis

Bistrot64

Chinappi

Cu_cina food roots

Doozo

Giulia

Hotel Aldrovandi Villa Borghese

Assaje

Hotel Bernini Bristol – The Flair

Hotel Eden – La Terrazza

Hotel Palazzo Manfredi – Aroma

Hotel San Francesco – Jacopa

Hotel Splendide Royal – Mirabelle

Hotel The First Luxury Art

AcquaRoof

Hotel Villa Laetitia

Enoteca La Torre

L’Arcangelo

Le Tre Zucche

Livello1

Moma

Osteria Siciliana

Perpetual

Roscioli

Spazio Niko Romito

Sushisen

Zia

Osteria dell’Orologio

Il granchio

Alceste al Buon Gusto

Da Pierino

Acqua pazza

Benito al bosco

Chinappo

Da Fausto

Riso Amaro

Danilo Ciavattini

Hotel La Posta Vecchia – The Cesar

La Parolina

Materiaprima

Ristorante degli Angeli

Sala della Comitissa

Sora Maria e Arcangelo

ABRUZZO

5 cappelli

Casadonna Reale

3 cappelli

La Bandiera

Villa Maiella

2 cappelli

Al Metrò

Cafè Les Paillotes

Hotel Zunica 1880

Tamo

1 cappello

Il Ritrovo d’Abruzzo

Cipria di Mare

D.One

Vecchia Marina

Hostaria del Pavone

Hotel Castello Chiola – L’antico torchio

Hotel Lucia

Insight Eatery

L’angolino da Filippo

L’angolo d’Abruzzo

La corniola

Magione Papale

Mammaròssa

Tosta

MOLISE

1 cappello

Locanda Mammì

Miseria e Nobiltà

Risorta – Locanda del Castello

CAMPANIA

Cappello d’oro

Don Alfonso 1890

4 cappelli

Danì Maison

Krèsios

Taverna Estia

3 cappelli

Grand Hotel Excelsior Vittoria

Terrazza Bosquet

Il faro di Capo d’Orso

Piazzetta Milù

Quattro Passi

Taverna del Capitano

Torre del Saracino

2 cappelli

L’Albergo della Regina Isabella – Indaco

Casa del Nonno13

HotelCalaMoresca – Caracol

HotelCapriPalace-L’Olivo

Hotel Quisisana

Mammà

Hotel Monastero Santa Rosa – Il Refettorio

Hotel Villa Cimbrone

Josè Restaurant – Tenuta Villa Guerra

La caravella

Oasis Sapori Antichi

Osteria Arbustico

1 cappello

Giardino Eden

Hotel Il Monastero

La Cucina del Monastero

Hotel Miramare e Castello

La Lampara

Hotel Terme Manzi – Il mosaico

Zì Nannina a Mare

Umberto a Mare

Hotel Aquapetra Resort – La locanda del borgo

Canonico

Caruso

Il Buco

L’antica Trattoria

La Lanterna

Relais Blu

Grand Hotel Angiolieri – L’Accanto

La Tradizione

Villa Chiara Orto & Cucina

La Locanda del Testardo

Da Tonino

Hotel Punta Tragara – Le Monzù

Hotel Palazzo Avino – Rossellinis

Sensi

Brezza Marina

Hotel Savoy Beach – Tre Olivi

Le Trabe – Tenuta Capodifiume

Al Convento

Casa Rispoli

Cieddì

Don Geppi

Habituè

Roji

Taverna Vesuviana

Hotel Il San Pietro – Zass

Hotel Le Agavi – La Serra

Hotel Le Sirenuse – La Sponda

Hotel Lloyd’s Baia – Re Mauriì

Hotel Parker’s – George Restaurant

Hotel Romeo – Il Comandante

Palazzo Petrucci

Terrazza Calabritto

Veritas

Il foto dei Baroni

Il Vecchio Mulino 1834

Locanda Radici

Locanda Severino

Maeba

Megaron

President

Sud

Tenuta Nannina

Triglia

Vairo del Volturno

BASILICATA

2 cappelli

SanBarbatoResort – DonAlfonso

VitantonioLombardo

1 cappello

Ego Gourmet

Antica Osteria Marconi

PUGLIA

4 cappelli

Bros’

3 cappelli

Angelo Sabatelli

Borgo Egnazia – Due Camini

Pashà

2 cappelli

Il fornello da Ricci

Memorie

Menelao a Santa Chiara

1 cappello

Alex Ristorante

Primo Restaurant

Le lampare al Fortino

Quintessenza

31-10 Osteria Lorusso

Al Primo Piano

Bacco

Casa Li Jalantuumene

Cozze e Gin – Lemì bar

Creatività

Già Sotto l’Arco

Hotel La Peschiera – SaleBlu Hotel Relais La Sommità Cielo

Masseria Il Frantoio

Hotel Vinilia Wine Resort Casamatta

Il Capriccio

La Bul

Le Giare

Laltro Baffo

Le Antiche Sere

Masseria Petrino

Osteria del Borgo Antico

Porta di Basso

Ristorante Gaio

Roots

Tuccino

Umami

CALABRIA

3 cappelli

Abbruzzino

Qafiz

2 cappelli

Biafora Restaurant Dattilo

Hotel Praia Art Resort – Pietramare

Il Gambero Rosso

1 cappello

La Locanda di Alia

La Tavernetta

Officina del gusto

San Domenico

SICILIA

4 cappelli

Duomo

La Madia

3 cappellI

Locanda Don Serafino

Accursio

I Pupi

The Ashbee Hotel St. George

2 cappelli

Hotel Villa Carlotta – La Fenice

Belmond Grand Hotel Timeo – Otto Geleng

La Capinera

Bye Bye Blues

Hotel Capofaro – Malvasia Resort

Hotel Signum

Hotel Relais Briuccia – Capitolo Primo

Hotel Therasia Resort – Il Cappero

Vota Vota

1 cappello

L’oste e il Sacrestano

Fattoria delle Torri

Taverna Migliore

Hotel Belmond Villa Sant’Andrea – Oliviero

Villa Antonio

Gagini

Hotel Villa Igiea – Cuvèe du Jour

Osteria dei Vespri

Palazzo Branciforte

Al Fogher

Boutique Resort Donna Carmela – La cucina di Donna Carmela

Hotel Zash

Vicari

Hotel Antica Filanda

Hotel Villa Neri – Le Dodici Fontane

Shalai

Hycesia Isola di Panarea

Il Bavaglino

La Foresteria – Planeta

Locanda Gulfi

Modì

Sapio

Serisso 47

Terrazza Costantino

Coria

Crocifisso

SARDEGNA

3 cappelli

Dal Corsaro

2 cappelli

Luigi Pomata

Confusion

1 cappello

I sarti del gusto

I Frati rossi

Ristorante Enoteca Da Giovannino

Al Refettorio

Al Tuguri

Da Nicolo

Essenza

Hotel Gabbiano Azzurro – Blu

Hotel Golden Gate

Hotel Moderno

Da Achille

HUB

Il Cormorano

La Gritta

Su Carduleu

Su Gologone.