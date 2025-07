Donazione speciale di Giorgio Armani all'isola di Pantelleria: un nobile gesto da parte dello stilista per il territorio di Gadir e Cala Tramontana

Una donazione speciale di Giorgio Armani ha permesso l’arrivo dell’acqua a Pantelleria, nelle baie di Gadir e Cala Tramontana, luoghi amati dallo stilista milanese che è cittadino onorario dell’isola.

Giorgio Armani, donazione speciale a Pantelleria

Come riferito dal ‘Corriere della Sera’, Giorgio Armani ha donato 800.000 euro all’isola di Pantelleria: 100.000 euro sono stati utilizzati per i lavori di ripristino del Campo Gentile, mentre 700.000 euro sono stati usati per la realizzazione della rete idrica di Cala Gadir e Cala Tramontana.

Lo stilista possiede una villa a Cala Gadir che tre anni fa era stata risparmiata da un violento incendio scoppiato nelle zone vicine: in quell’occasione, fu grazie all’impegno e alla dedizione dei Vigili del fuoco, della Forestale e della Protezione Civile che le fiamme furono spente vicino al palmeto di proprietà di Armani.

Nei giorni successivi alla vicenda, Armani manifestò tutta la sua gratitudine nei confronti della popolazione di Pantelleria per l’aiuto ricevuto, annunciando che avrebbe fatto una donazione. Promessa mantenuta dallo stilista che ha donato 800.000 euro.

I primi 100.000 euro sono serviti per i lavori di ripristino del Campo Gentile, mentre con gli altri 700.000 euro è stata trovata l’intesa per realizzare la rete idrica di Cala Gadir e Cala Tramontana, zona dove l’acqua potabile attraverso delle infrastrutture non era amai arrivata.

La donazione serve anche al completamento del sistema fognario esistente e dell’impianto di fitodepurazione di Cala Gadir, a un serbatoio di accumulo idrico a servizio dei mezzi di soccorso antincendio e al pontile galleggiante modulare con sistema “Candock” a servizio delle unità da diporto della Baia di Gadir.

Dal punto di vista amministrativo e burocratico il progetto è stato realizzato dal comune di Pantelleria: un passaggio fondamentale è stato quello che ha riguardato la redazione da parte dall’Ufficio tecnico del progetto esecutivo per un importo complessivo di 700.000 euro, approvato dalla Giunta comunale con una delibera del 21 marzo 2024.

A seguito della gara di appalto, i lavori sono stati aggiudicati nel mese di giugno 2024 a un’impresa privata. La rete idrica di Gadir è stata collaudata ed è stata erogata per la prima volta l’acqua, un evento accolto con grande soddisfazione da parte dei cittadini.

L’amore di Giorgio Armani per l’isola

Giorgio Armani ha un legame particolare con l’isola di Pantelleria: possiede sette dammusi in una posizione strategica di Cala Gadier, da dove è possibile ammirare paesaggi mozzafiato.

In una recente intervista rilasciata a ‘Vogue’, lo stilista ha parlato così del suo amore con l’isola: “La mia storia con Pantelleria è iniziata, a dire il vero, tra dubbi e perplessità. Quando la visitai la prima volta, alla fine degli anni Settanta, mi era sembrata solo brulla e scontrosa. Non aveva spiagge comodamente accessibili, non c’erano alberghi né ristoranti.

Eppure, dopo alcuni giorni, guardando il cielo limpido e il paesaggio intorno, mi accorsi che regnavano quiete e calma. Silenzio assoluto. È stato in quel momento che mi resi conto che qualcosa mi aveva stregato. Ammirando con calma il suo paesaggio incontaminato, mi innamorai del suo fascino selvaggio”.

Nella stessa intervista lo stilista ha definito Pantelleria “un’isola meravigliosa, un luogo che va esplorato pian piano, e che richiede una vita per essere apprezzato in tutte le sue sfumature”.