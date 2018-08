Parola chiave “Cambiamenti”: sarà questo il tema centrale della 16 esima edizione del Festival della Scienza che si svolgerà a Genova in Liguria dal 25 ottobre al 4 novembre.

E sul sito della manifestazione viene spiegato il perché di questa scelta tematica: “Viviamo in un Universo nato 13,7 miliardi di anni fa che da allora si espande ed evolve. La Terra è anch’essa in continuo cambiamento. Tre miliardi di anni sul nostro pianeta è nata la vita che si è evoluta in forme sempre più varie, ricche e complesse”. E poi le nuove tecnologie, conoscenza, tecnica, mentalità, senza dimenticare i cambiamento climatici e la salvaguardia delle risorse naturali. “Nell’anno che la Commissione Europea ha dichiarato “Anno Europeo del patrimonio culturale” ragioneremo sulle sfide che siamo chiamati ad affrontare per conservare e valorizzare al meglio questa immensa risorsa del nostro paese”. Il paese ospite sarà Israele, Nazione con cui l’Italia ha stretto un accordo per la ricerca e lo sviluppo industriale, scientifico e tecnologico, e che al tempo stesso ha fatto del cambiamento la sua ragione di esistere.

Il Festival della Scienza è un appuntamento aperto a tutti: non solo il momento ideale per la divulgazione scientifica, ma anche un’occasione per scuole e famiglie per approfondire tematiche interessanti. Alla regia l’Associazione Festival della Scienza che è nata con l’obiettivo di avvicinare il pubblico a tematiche specialistiche.

Questa iniziativa si tiene in location diverse all’interno della città di Genova, motivo in più di attrattiva in quanto permette di conoscere tanti luoghi diversi e interessanti.

Dal 2003, anno della sua prima edizione quando aveva affrontato come tematica “Oltre”, l’appuntamento ha macinato numeri, sia in termini di presenze che di iniziative. Nello specifico nelle 15 edizioni che si sono svolte sino a oggi sono state 3.077.000 le visite, 5141 gli eventi. I relatori che vi hanno preso parte sono stati invece 4990, 7701 gli animatori. E ben 24 i Premi Nobel.

Undici giorni di incontri, laboratori, spettacoli e conferenze per raccontare la scienza in maniera da renderla accessibile a tutti. Il programma di questa sedicesima edizione che si terrà a Genova dal 25 ottobre al 4 novembre non è stato ancora stilato, ma verrà poi reso noto attraverso il sito internet ufficiale dell’iniziativa.