Festa del Papà, zeppole gratis a domicilio per i padri di Roma

La Festa del Papà, fissata tradizionalmente per il giorno di San Giuseppe (19 marzo), si avvicina giorno dopo giorno. Anche in piena emergenza Coronavirus, gli italiani hanno voglia di festeggiare questa ricorrenza e, per questo motivo, PuroSud e Foodys hanno deciso di lanciare un’iniziativa speciale: zeppole gratis per tutti i papà di Roma, con consegna a domicilio.

Questo è il messaggio scelto per lanciare l’iniziativa: “Festa del papà in quarantena? PuroSud e Foodys.it ti regalano le zeppole di San Giuseppe più buone di Roma!”. Poi l’avvertenza: “Viste le tantissime richieste le box gratuite verranno consegnate tra 18, 19 e 20 Marzo”.

Le prime due zeppole consegnate a casa da PuroSud e Foodys per la Festa del Papà 2020 sono gratuite. Chi desidera invece più di 2 zeppole, con pochi euro, può assicurarsi i box da 4, 6 e 12 zeppole, anche con ricotta.

Non sapete cosa sono le zeppole di San Giuseppe? Si tratta di un dolce tipico legato alla Festa del Papà, proposto in differenti varianti lungo il territorio italiano. Generalmente realizzato in due versioni (fritto o al forno), questo dolce si presenta con una forma circolare ed è generalmente guarnito con crema pasticcera e amarene.

Anche quest’anno, grazie a PuroSud e Foodys, le zeppole di San Giuseppe non mancheranno sulle tavole delle famiglie di Roma. E gratuitamente.

Questa non è l’unica iniziativa lanciata da PuroSud (locale che propone specialità siciliane, e non solo, a Roma) in piena emergenza Coronavirus: PuroSud, infatti, dona ogni giorno l’invenduto alla Chiesa e, ora che il locale è chiuso a seguito delle misure adottate dal governo per contenere la diffusione del virus, fa servizio di consegna a domicilio con un menù speciale ricco di pinse (bianche e rosse), dolci e bevande in vetro.

Con le zeppole, ora, PuroSud ha deciso di portare nelle case romane un ulteriore momento di dolcezza e felicità in vista della Festa del Papà 2020.

Anche Foodys, piattaforma italiana di food delivery, è molto attivo in questo periodo di emergenza segnato dal Coronavirus: nei prossimi giorni è infatti prevista l’apertura di uno sportello di consulenza gratuita rivolto a chi possiede un ristorante o un’attività commerciale legata al mondo enogastronomico.