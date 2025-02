Elon Musk e il legame con Venezia: 5 cose che può imparare da lei

In un articolo del Financial Times è spiegato come Elon Musk potrebbe prendere ispirazione dalla gestione del Doge nell'antica Repubblica di Venezia

Elon Musk è uno degli imprenditori più influenti e controversi del nostro tempo. Nato in Sudafrica nel 1971, ha fondato e guidato alcune delle aziende più innovative degli ultimi decenni, come Tesla, SpaceX e Neuralink. La sua visione innovativa spazia dalle auto elettriche alla colonizzazione di Marte. Negli ultimi anni, Musk ha sviluppato un legame sempre più stretto con l’Italia, sia per i suoi rapporti con il governo italiano sia per la produzione di alcuni componenti delle sue aziende nel nostro paese. E proprio dalla nostra penisola e dalla sua storia, in particolare dall’esempio della Repubblica di Venezia, Musk potrebbe trarre utili insegnamenti. Questo è quello che ha spiegato un recente articolo del quotidiano inglese Financial Times.

Cosa può imparare Musk dal Doge di Venezia secondo il Financial Times

Il quotidiano economico britannico Financial Times ha pubblicato un articolo intitolato: “What Elon Musk can learn from the original Doge”, firmato da Tim Harford. In questo pezzo, il giornalista economico esplora cinque lezioni che il fondatore di Tesla potrebbe apprendere dalla gestione della Serenissima. In particolare, nell’articolo sono state riprese e citate le gesta del doge Enrico Dandolo che ha governato Venezia nel XII secolo. Il Financial Times ha, infatti, trovato un filo conduttore tra la gestione politica ed economica di Venezia e le strategie imprenditoriali di Musk.

La prima lezione citata nel pezzo riguarda il commercio, che per Venezia è stato essenziale. La Serenissima si è affermata come una grande potenza economica grazie agli scambi commerciali. Un altro aspetto fondamentale simile è stata la necessità di difendere il commercio con la forza. Venezia non si è limitata a incentivare gli scambi commerciali, ma li proteggeva con una flotta militare. Una terza “lezione” che Musk potrebbe trarre è l’importanza della tecnologia e dell’industria interna. Venezia ha costruito la sua potenza navale grazie all’Arsenale, una delle più avanzate industrie del tempo, capace di produrre navi in serie. Anche Elon Musk ha fatto della produzione interna un punto chiave della sua strategia.

Il sistema di governo della Repubblica di Venezia è un ulteriore elemento di riflessione e somiglianza. Pur non essendo una democrazia moderna, il suo sistema politico era pluralistico e bilanciato rispetto alle monarchie assolute dell’epoca. Questo le ha permesso di prendere decisioni strategiche con lungimiranza. Secondo il Financial Times, anche le grandi aziende tecnologiche necessitano di un sistema di governance efficace per garantire innovazione e stabilità. Infine, il giornale sottolinea come i più ricchi siano coloro che si assumono i rischi maggiori. Venezia è cresciuta anche grazie alla sua capacità di affrontare sfide rischiose, come fece il Doge Enrico Dandolo quando finanziò la Quarta Crociata. Così anche Elon Muks sembra essere un imprenditore che non ha paura del rischio.

Perché Elon Musk è chiamato “il Doge”

L’articolo del Times accosta due figure apparentemente distantissime: il Doge di Venezia, figura a capo della Serenissima per quasi un millennio, e il “Doge” che nel linguaggio dei meme online si riferisce a Elon Musk. Musk è stato spesso associato alla figura del “Doge” per motivi non di certo storici. Il termine “Doge” è legato a Dogecoin, una criptovaluta nata per scherzo ma che, grazie anche al supporto di Musk, ha raggiunto molto successo. Musk ha più volte scherzato definendosi “The Dogefather”, giocando sul doppio significato di “Doge” e “Godfather” (Padrino). Inoltre, con la salita al potere di Donald Trump, Elon Musk ha assunto un ruolo nel governo americano. L’imprenditore è stato messo a capo del Department Of Government Efficiency detto anche Doge.