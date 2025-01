Elon Musk negli ultimi anni sta puntando sempre più a investire nel nostro paese attraverso diversi prodotti e servizi come Tesla, Starlink e SpaceX

Elon Musk non è solo uno degli uomini più ricchi al mondo ma anche una delle figure più influenti e controverse del panorama economico globale. Nato in Sudafrica nel 1971, Musk ha costruito una carriera straordinaria che lo ha portato a diventare un personaggio di spicco. A lui fanno ora capo aziende come Tesla, SpaceX e Neuralink. Nel 2022, Musk ha acquisito Twitter per 44 miliardi di dollari, un’operazione che ha segnato un cambio di passo nella sua carriera, ampliando la sua influenza anche nel campo dei media e della comunicazione. L’acquisto di Twitter, ora noto come X, ha sollevato polemiche per le sue politiche di gestione della piattaforma, che includevano licenziamenti di massa e modifiche alle regole di moderazione.

Negli ultimi anni, l’Italia è diventata un punto di crescente interesse per Musk. Grazie anche al suo rapporto con la premier Giorgia Meloni, Musk sembra sempre più vicino al nostro paese. Dal settore automobilistico a quello spaziale, passando per le energie rinnovabili, il miliardario ha intensificato i suoi legami economici con l’Italia per un giro d’affari davvero notevole.

Tesla: le cifre nel mercato italiano

Tesla, la casa automobilistica fondata da Elon Musk nel 2003, è oggi un leader mondiale nella produzione di veicoli elettrici. Nel 2024, Tesla ha venduto 1,78 milioni di auto elettriche a livello globale mentre in Italia il marchio fa registrare anno dopo anno numeri sempre più significativi. Lo scorso anno sono state vendute 7.943 Model 3 e 7.435 Model Y, rendendoli i modelli elettrici più acquistati. Nonostante questi risultati incoraggianti, il mercato italiano delle auto elettriche affronta sfide importanti. I prezzi elevati dei veicoli e la scarsa diffusione di infrastrutture di ricarica sono i principali ostacoli. Tesla, con la sua rete di Supercharger, sta cercando di colmare questa lacuna ma molto resta da fare per incentivare l’adozione su larga scala.

Tesla non si limita alle auto. Sotto lo stesso marchio operano anche le divisioni energetiche, con prodotti come Powerwall e Megapack, che stanno guadagnando terreno in Italia. Powerwall è una batteria domestica pensata per accumulare energia da fonti rinnovabili, mentre Megapack si rivolge a grandi impianti per stabilizzare la rete elettrica. Recentemente, Tesla ha avviato una campagna di assunzioni in Italia, cercando manager e ingegneri a Milano e Torino, attività che testimonia la volontà di volere essere sempre più presente nella penisola. D’altronde Musk oltre ad affermare la volontà di un investimento significativo nella transizione energetica del Paese ha anche deciso di acquistare una proprietà in Trentino.

Lo spazio: Space X e gli accordi strategici con l’Italia

Il settore spaziale è un altro ambito in cui Elon Musk sta consolidando la sua presenza in Italia. SpaceX, la sua compagnia aerospaziale, è pronta a siglare un contratto da 1,5 miliardi di euro con il governo italiano per fornire servizi di telecomunicazioni sicure. Non c’è anche l’ufficialità del governo di Giorgia Meloni ma l’accordo dovrebbe prevedere l’installazione di sistemi di crittografia per la telefonia e la rete internet a livello governativo, ma anche servizi di comunicazione per le forze armate italiane nell’area del Mediterraneo. Inoltre, SpaceX metterà a disposizione le sue infrastrutture satellitari per situazioni di emergenza come attacchi terroristici o disastri naturali.

Il servizio fornito da Musk rappresenta un’importante alternativa al neonato programma europeo Iris2 che con un budget di 10,6 miliardi di euro mira a mandare in orbita 290 satelliti ma i tempi sarebbero più lunghi dato che si parla di 2030. SpaceX, con i suoi servizi già operativi, offre una soluzione immediata e competitiva, rafforzando ulteriormente il legame tra Musk e l’Italia. Non c’è solo il business militare. SpaceX, attraverso il sistema Starlink, sta rivoluzionando la connettività anche in Italia. Starlink offre Internet satellitare ad alta velocità, ideale per le aree remote non raggiunte dalla fibra ottica. Il kit di base di installazione ha un costo iniziale di 349 euro, poi è previsto un abbonamento mensile da 29 euro.