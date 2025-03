Alla scoperta di Drena, il piccolo borgo della Provincia Autonoma di Trento e definito una "piccola Svizzera" dove non è morto nessuno nel 2024

In Italia c’è un borgo dove nel 2024 non è morto nessuno: si tratta di Drena, comune italiano di poco più di 600 abitanti situato nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, in Trentino Alto Adige.

Drena, il borgo senza morti nel 2024

Come riferito dal ‘Corriere della Sera’, nel corso del 2024 non si è verificata alcuna morte a Drena. Una signora, stroncata da un malore all’età di 58, era ancora ufficialmente residente nel comune del Trentino, ma lo aveva lasciato ormai da tempo e abitava a Molina di Ledro.

Quindi a livello tecnico, l’anagrafe ha dovuto registrare la sua scomparsa, ma il decesso è avvenuto al di fuori del territorio comunale, a circa 27 chilometri di distanza, in un municipio, quello di Molina di Ledro, molto più grande, con oltre 1.500 abitanti.

Il sindaco di Drena, Giovanna Chiarani, nel commentare la notizia ha posto l’attenzione verso le nascite: “Nel 2024 sono nati quattro bambini – ha dichiarato al ‘Corriere della Sera’ – tre maschi e una femmina”. I dati hanno portato il saldo demografico in positivo: nel 2022 c’erano stati tre bambini nati e quattro persone morte, mentre nel 2022 sei nascituri a fronte di nove decessi.

Giovanna Chiarani ha raccontato che per ogni bimbo nato “appendiamo un fiocco al portone del municipio, scriviamo il suo nome sulle finestre del comune, piantiamo un alberello al limitare del bosco e illuminiamo la statua del minatore di blu o di rosa. Se i genitori lo vogliono giallo, siamo aperti a tutti i colori!”.

Saldo attivo dal punto di vista degli abitanti anche per quanto riguarda le migrazioni, perché nel 2024 a Drena sono arrivati venti nuovi cittadini e ne sono partiti diciassette: il paese è riuscito così a sfondare il numero dei 600 abitanti.

A tal proposito, il primo cittadino del comune in Provincia di Trento ha dichiarato: “Siamo una piccola Svizzera, ci siamo ripopolati, la popolazione è quasi doppia rispetto a quella di quarant’anni fa. Quando ero bambina, negli anni Ottanta, a Drena c’erano le elementari ed eravamo ventidue alunni in tutta la scuola. Per me fu uno choc andare alle medie e trovare ventisette ragazzi in una sola classe”.

Dove si trova Drena

Il borgo di Drena, definito dal sindaco come una “piccola Svizzera” si trova in Trentino Alto Adige: per raggiungerlo bisogna prendere la strada per Riva, passare il Bondone e scendere verso i laghi; una volta a Padergnone si sale verso Calavino per arrivare nella valle di Cavédine, percorrerla verso sud, lasciarsi alle spalle Paganella e il profilo seghettato del gruppo di Brenda.

Una volta passata la chiesetta di Sant’Udalrico, dove una volta c’era il confine tra il feudo dei Madruzzo e quello dei conti di Arco, si arriva al valico di Luc, dove si scende, si passa per una galleria e finalmente si raggiunge Drena.

Il paesino dove nel 2024 non è morto nessuno fa parte della comunità Alto Garda e Ledro. Tra i monumenti e luoghi di interesse da visitare, si segnalano il le chiese di San Martino, San Vigilio e San Carlo Borromeo, il Santuario Madonna di Fatima, la chiesetta degli Alpini a Malga Campo e il Castello di Drena di epoca medievale ma sorto in un luogo abitato fin dalla preistoria.