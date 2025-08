Una turista americana in visita a Positano ha definito la località campana come un "film dell'orrore": ecco le reazioni del video-sfogo sui social

La vacanza di una turista americana a Positano si è trasformata in una sorta di caso mediatico dopo la pubblicazione di un video diventato virale su TikTok: nel video la donna ha criticato la splendida località campana, definendo l’esperienze come un “film dell’orrore“.

Positano come un “film dell’orrore”, lo sfogo di una turista americana

“Se stai per visitare Positano, preparati a strade affollate e negozi con prezzi alti” ha scritto la turista americana nel video pubblicato su TikTok. La donna probabilmente si aspettava di trovarsi da sola in uno dei posti più belli al mondo, visto che si è lamentata per la presenza di tanti turisti.

“Nei video tutto sembra vuoto e tranquillo, ma nella realtà c’erano troppi turisti, era una follia – ha raccontato l’americana – eravamo sopraffatti dal numero di persone. Abbiamo dovuto cercare un ristorante in cui rifugiarci e fare un piano d’azione. Positano è fatta di stradine strettissime, e tutti camminano nello stesso spazio. Metà va in salita, metà in discesa. Era un caos completo. Tutti si toccavano, spalla contro spalla”.

La turista che vive a Las Vegas si è anche lamentata dei troppi connazionali trovati a Positano, a tal punto da non essere riuscita a usare una parola del tanto italiano studiato: “Se una meta è di tendenza sui social, tutti vogliono fare quello che fanno gli altri, me compresa – ha spiegato – ma non bisogna credere a tutto quello che si vede online”.

La testimonianza su TikTok ha ovviamente generato centinaia di reazioni, la maggior parte negative. Alla donna è stato fatto notare che è impensabile visitare una località del calibro di Positano senza imbattersi in tanti turisti, soprattutto d’estate.

Indicata come la location più richiesta al mondo per i matrimoni, Positano è una perla italiana visitata ogni anno da turisti provenienti da ogni angolo del pianeta: supporre di trascorrere una vacanza solitaria è pura utopia, ma questo riguarda tutte le località rinomate, non solo italiane.

Il problema dell’overtourism e il caso precedente

Diversi utenti dei social, nel commentare il video della turista americana, hanno scritto ironicamente che probabilmente non ha mai sentito parlare del problema dell’overtourism, comune a tante mete vacanziere in Italia e nel mondo.

Positano, tra l’altro, non rientra nelle zone italiane più a rischio overtourism, stando all’ultima edizione dell’Indice complessivo di sovraffollamento (Icts) realizzato da Demoskopika: la classifica ha rivelato le dieci province d’Italia più soggette a questo fenomeno e nella top ten non c’è la provincia di Salerno di cui fa parte Positano.

Nell’aprile del 2025, riguardo Positano e la Costiera Amalfitana, ha fatto discutere il caso dell’influencer Keri che aveva condiviso sui suoi canali social uno sfogo dopo il suo viaggio in Italia, definendo l’esperienza “una delusione”.

L’influencer si era lamentata di prezzi, mezzi pubblici sempre pieni e anche delle strade ripide e affollate, muovendo addirittura delle critiche alla cucina locale, sostenendo che la pizza non fosse così buona come si dice. Anche in quell’occasione lo sfogo social ha attirato diversi commenti con tanti utenti che hanno accusato l’influencer di essere troppo superficiale.