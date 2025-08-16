Città più stressanti al mondo da visitare: un'italiana in Top 10
di
Pubblicata la classifica ‘The Most Stressful Destinations for 2025′ dedicata alle città più stressanti da visitare al mondo: c’è anche una rappresentante italiana nelle prime dieci posizioni della graduatoria stilata da ”ibizasummervillas.com’. Tra i punti deboli delle varie città spiccano il traffico, la massiccia presenza di turisti e anche le condizioni meteo non favorevoli.
POTREBBE INTERESSARTI
-
C'è un Diavolo di mare a Marina di Massa: vietato fare il bagno
-
I borghi della Sardegna dove gli stranieri stanno comprando casa
-
Migliori pizzerie di Napoli, le 5 pizze più buone secondo la BBC
-
Falkensteiner Family Resort Lido, eccellenza del turismo familiare in Alto Adige
-
I migliori street food di Bari per chi vuole mangiare in spiaggia
-
Lo stabilimento Alpemare di Bocelli è stato multato dal Comune
-
Oprah Winfrey star di Capri: la vacanza sull'isola
-
Baveno e Feriolo d'Incanto: luci e colori sulle isole Borromee
-
In Italia puoi mangiare un menù stellato da 6 portate a 20 euro