Città più stressanti al mondo da visitare: un'italiana in Top 10

Pubblicata la classifica ‘The Most Stressful Destinations for 2025′ dedicata alle città più stressanti da visitare al mondo: c’è anche una rappresentante italiana nelle prime dieci posizioni della graduatoria stilata da ”ibizasummervillas.com’. Tra i punti deboli delle varie città spiccano il traffico, la massiccia presenza di turisti e anche le condizioni meteo non favorevoli.

