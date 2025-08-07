Zuckerberg a Ischia col super yacht: per lui un regalo speciale

Mark Zuckerberg è stato avvistato anche quest'anno in vacanza in Italia e tra le tappe del viaggio c'è anche Ischia dove ha ricevuto un dono speciale

L’Italia resta una delle mete estive preferite in estate anche dai grandi nomi internazionali. Con le sue bellezze naturali, il patrimonio storico e la cucina d’eccellenza, il nostro Paese si conferma tra le destinazioni più amate per le vacanze estive, anche dalle celebrità oltreoceano. Lo sa bene Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook e attuale CEO di Meta, che ha scelto di nuovo l’Italia per la sua estate 2025. Dopo aver toccato il porto di Napoli, il lussuoso super yacht Launchpad di Zuckerberg è approdato a Ischia. Qui ha ricevuto un’accoglienza davvero calorosa!

Vacanze in yacht in Italia per Zuckerberg

Già nel 2024 Zuckerberg aveva navigato lungo le coste italiane a bordo del suo yacht, Launchpad, facendo tappa in Liguria, Toscana, Campania e visitando Pompei, gli scavi di Stabia e perfino il Vesuvio. Ad accompagnarlo l’anno scorso c’erano la moglie Priscilla Chan, le tre figlie Maxima, August e Aurelia, e i genitori. Anche per l’estate 2025, il miliardario americano non ha resistito al fascino del Belpaese ed è tornato nella nostra penisola con la famiglia per delle giornate di relax. Dopo l’arrivo nel porto di Napoli, il suo yacht Launchpad è stato visto attraccare a Lacco Ameno, nella pittoresca isola di Ischia, che è stata elogiata anche dalla CNN.

Il super-yacht Launchpad, acquistato nel 2024 da Zuckerberg per la cifra di quasi 300 milioni di dollari è un’imbarcazione di 118 metri costruita nei cantieri olandesi Feadship. Originariamente destinato all’oligarca russo Vladimir Potanin è stato successivamente ceduto a Zuckerberg in seguito alle sanzioni internazionali. Il CEO di Meta se lo sarebbe regalato per il suo quarantesimo compleanno, celebrato il 14 maggio 2024. Il panfilo di Mark ospita 13 cabine ben arredate e con tutte le comodità come una sala cinema, una palestra, una vasca idromassaggio, un campo da basket e persino un eliporto. Insomma, tutto il necessario per garantire privacy, svago e comfort assoluto durante la navigazione.

Il regalo speciale: il cornetto all’ischitana fatto a mano per Zuckerberg

Durante la sosta a Ischia, Mark Zuckerberg ha ricevuto una sorpresa dolcissima. A narrare l’episodio è stato Pasquale Iervolino, noto pasticciere dell’isola, che al ‘Corriere della Sera’ ha raccontato con entusiasmo quanto accaduto. “Siamo abituati a vedere grandi barche attraccate, ma stavolta era davvero enorme” ha detto all’inizio lo chef. Dopo aver saputo che a bordo c’era la famiglia Zuckerberg, però, il pasticciere si è messo subito al lavoro. Ha steso l’impasto, preparato le farciture e realizzato i famosi cornetti all’ischitana, dolci tipici molto speciali. Lo chef ha spiegato al ‘Corriere’ che quelli all’ischitana sono diversi dai tradizionali perché preparati con un mix di pasta brioche e pasta sfoglia, dalla consistenza fragrante e leggera.

La vera peculiarità, poi, sarebbe il ripieno interno: “La tradizione vuole che il ripieno sia alla crema pasticciera e che, esattamente al centro, sia posizionata un’amarena”. All’interno, oltre al ripieno tradizionale ci possono essere alcune varianti moderne come gianduia, pistacchio e lampone. Lo chef ne ha preparati diversi per Zuckerberg e questi poi sono stati consegnati al mega-yacht. “A ritirarli è stato il personale di bordo, ma subito li hanno consegnati a Mark” ha raccontato Pasquale Iervolino sempre al ‘Corriere della Sera’. Il gesto sarebbe stato particolarmente apprezzato dalla famiglia Zuckerberg, legata da tempo alla Campania e alle sue tradizioni.