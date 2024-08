L'annuncio di Flavio Briatore: Crazy Pizza apre a Napoli. L'imprenditore ha rivelato quanto costerà una pizza Margherita nel locale partenopeo

Crazy Pizza di Flavio Briatore arriva a Napoli: l’imprenditore di Verzuolo ha annunciato quando verrà aperto il suo nuovo locale nel Capoluogo campano, capitale mondiale della pizza.

Crazy Pizza di Briatore: quando apre a Napoli e quanto costa una Margherita

“Apriremo alla fine della stagione estiva – ha dichiarato Flavio Briatore nel corso di una lunga intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’ – non la definirei una sfida, per me è un enorme piacere arrivare a Napoli, non voglio sfidare nessuno. Saremo accompagnati da una serie di soci fortemente legati al territorio, e siamo tutti estremamente felici di portare Crazy Pizza a Napoli”.

Briatore, annunciando l’apertura di Crazy Pizza a Napoli, ha rivelato anche quale sarà il prezzo di una Margherita: “Costerà esattamente come a Milano, 17 euro, niente di esagerato. Non lo dico per provocazione perché sono convinto che il prezzo di 17 euro per gustare una buona pizza in un locale di lusso, serviti da personale qualificato, con dj set e divertimento, sia assolutamente corretto. La pizza più costosa? Quella con un fantastico Pata Negra Joselito iberico, 65 euro per la nostra pizza più esclusiva”.

Per Briatore l’arrivo di Crazy Pizza a Napoli non rappresenta una sfida nei confronti della tradizione, in quanto l’offerta del suo locale si differenzia da quella della classiche pizzerie napoletane:

“La nostra pizza è leggerissima e digeribile, con pochissimo lievito. È molto diversa dalla pizza napoletana, ecco perché dico che non è una sfida a chi fa la pizza migliore. Chi ci sceglie lo fa anche perché la nostra pizza è differente. Credo che il nostro concetto di luxury-fun dining troverà un terreno fertile a Napoli, offrendo un’opzione unica e sofisticata”.

Il progetto e l’arrivo di altri locali

Durante la lunga intervista concessa al ‘Corriere della Sera’, Briatore ha spiegato dei motivi che lo hanno portato a scegliere Napoli come sede del nuovo locale targato Crazy Pizza, parlando anche dei soci che lo accompagnano in questa avventura:

“Napoli è famosa in tutto il mondo per la sua cultura e il suo patrimonio culinario e crediamo che la nostra formula di fine dining diversa e unica possa essere un’aggiunta stimolante al panorama gastronomico locale. Puntiamo a un target di clienti superiore, in cerca di un’esperienza culinaria di lusso, ma divertente al tempo stesso. Il nostro obiettivo è attrarre non solo clienti locali, ma anche i tanti turisti, i clienti internazionali”.

Sui soci l’imprenditore che nell’estate del 2024 ha attaccato la Puglia per via dei prezzi, ha dichiarato: “Abbiamo trovato il miglior team di soci per questa impresa, non solo perché come ho detto conoscono perfettamente il territorio ma anche perché Raffaele Iervolino è un imprenditore di successo e Lucio Giordano è proprietario di ristoranti di alto livello. Insieme possiamo fare un ottimo lavoro, credo”.

Non manca un capitolo dedicato alla polemica con Gino Sorbillo, storico pizzaiolo napoletano protagonista di diversi botta e risposta a distanza con Flavio Briatore: “Con Sorbillo c’è un rapporto cordiale che va avanti ormai da anni, ci vedremo sicuramente a Napoli, lo aspetto da noi”.

Briatore ha inoltre annunciato la volontà di aprire altri locali Crazy Pizza nel Sud d’Italia oltre a quello già esistente di Catania e all’imminente arrivo del locale di Napoli: “Quella di Napoli sicuramente non sarà l’ultima tappa di Crazy Pizza nel Meridione, che già con Catania nello scorso dicembre ci ha dato enormi soddisfazioni. Sicuramente non ci fermeremo qui”.