Strade dei Forti è il nome di un itinerario di 14 tappe che si snoda in Piemonte nella zona del Pinerolese tra castelli, fortezze e bastioni storici

Strade dei Forti è il nome che identifica un itinerario storico e panoramico che attraversa antiche fortificazioni militari, un tempo cruciali per la difesa del territorio italiano, in particolare quello piemontese. Questo cammino prende il nome proprio dai numerosi forti e bastioni che si incontrano lungo il tragitto. Queste sono strutture costruite tra il XVIII e il XX secolo per proteggere i confini e le aree strategiche.

Cosa sono le Strade dei Forti

Le Strade dei Forti è un nuovo itinerario turistico in Piemonte che si snoda attraverso il territorio del Pinerolese, offrendo un’esperienza unica tra storia, natura e cultura. Quest’area piemontese, caratterizzata da un mix di paesaggi, storicamente è stata un territorio strategico per via della sua posizione tra l’Italia e la Francia, come dimostrano le numerose fortificazioni presenti, tra cui il celebre Forte di Fenestrelle. La presenza di zone montane e collinari regala panorami mozzafiato mentre i siti storici un vero e proprio viaggio nel tempo.

Parte di questo cammino, infatti, ripercorre quelle che sono state costruite come strade militari, realizzate per consentire il rapido spostamento delle truppe e delle attrezzature belliche in caso di attacco. Oggi, invece, rappresentano un’importante risorsa dato che permettono di esplorare luoghi ricchi di fascino e in scenari incontaminati. Le Strade dei Forti possono essere apprezzate non solo dagli appassionati di storia, ma anche dagli amanti del trekking, della mountain bike e del turismo outdoor. Il percorso, infatti, può essere svolto sia a piedi sia una parte in bicicletta.

Le tappe incluse nell’itinerario le Strade dei Forti

Le Strade dei Forti in Piemonte è un percorso che parte dalla pianura e sale progressivamente verso le montagne, toccando 14 tappe. Tutto inizia a Villafranca Piemonte, alle porte di Torino, e termina a Bobbio Pellice, percorrendo un tratto di territorio che va dal Po al Monviso. Dopo aver cominciato a Villafranca si procede verso Cavour. Proseguendo, il percorso si snoda sulle colline del Pinerolese, un territorio che vanta vigneti terrazzati e dimore storiche. Qui si trovano Castelli come la Rocca di Cavour e il Castello della Manta ma anche cittadine ricche di fascino e storia come Pinerolo.

Dopo il percorso entra nel cuore delle Strade dei Forti, lungo la spettacolare Strada dell’Assietta, una via militare che raggiunge i 2.000 metri. Questo tratto è un vero museo a cielo aperto, con rovine di fortificazioni risalenti al XVIII secolo. Tra queste, il Forte dell’Assietta e il Forte Gran Serin, luogo di una battaglia nel 1747 tra le truppe sabaude e quelle francesi. La tappa più iconica, però, è il Forte di Fenestrelle, il più grande complesso fortificato d’Italia e uno tra i più grandi in Europa. Per molti rappresenta una straordinaria opera di ingegneria militare dato che è stato costruito nel XVIII secolo per proteggere il confine occidentale del Regno di Sardegna.

Altra tappa imperdibile lungo il cammino è Forte di Exilles, in Val di Susa, una delle fortificazioni più antiche e affascinanti, utilizzata nel tempo come prigione e luogo di difesa strategico. Da citare anche il Forte di Vinadio, costruito nel XIX secolo, e il Forte dello Chaberton. Quest’ultimo essendo situato a 3.131 metri di altitudine è il forte più alto d’Europa e qui sono avvenuti molti combattimenti durante la Seconda Guerra Mondiale.