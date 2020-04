La pandemia di Coronavirus sta modificando l’aspetto delle città italiane. Il leit motiv, da qualche settimana a questa parte, è lo stesso in tutto lo Stivale: “la natura si riprende i suoi spazi“.

A Roma sono tornate le anatre nella fontana della Barcaccia in piazza di Spagna, a Milano le lepri popolano i parchi pubblici, a Venezia le acque del canale appaiono limpide e lasciano intravedere i pesci.

Alla lista, ora, si aggiunge anche la città di Napoli: il mare del golfo partenopeo, infatti, si presenta cristallino come non mai, come testimonia un video registrato da Angelo Forgione a Posillipo.