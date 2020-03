Coronavirus, lo chef Glowig tra i cuochi della Caritas a Roma

Il momento di difficoltà che sta vivendo tutta Italia a causa dell’emergenza Coronavirus porta tanti cittadini a mobilitarsi per aiutare i meno fortunati.

Anche i personaggi più in vista stanno cercando di fare tutto il possibile per essere d’aiuto in questi giorni di crisi. A Roma si è mosso in prima persona uno chef internazionale, stimato in tutto il mondo: Oliver Glowig.

Il cuoco tedesco, ormai da anni residente in Italia, dove ha collezionato una serie di stelle Michelin, è in prima linea per cucinare cibo dedicato alle persone meno fortunate. Glowig è sceso in campo andando a prestare i suoi servizi presso la Caritas di Roma.

Lo chef stellato ha deciso di muoversi in prima persona in questi giorni di enorme difficoltà per ogni cittadino, ancora di più per quelli che generalmente versano in condizioni precarie. La Caritas sta aumentando sempre più i propri sforzi operativi per essere accanto a chi non ha una casa dove rifugiarsi e Glowig non vuole essere da meno.

Dotato di mascherina, guanti e con ogni precauzione sanitaria dettata dall’emergenza per il Covid-19, Oliver Glowig ha contribuito a preparare i pasti di quanti si sono seduti tra i tavoli della mensa Caritas di via Marsala a Roma, in zona stazione Termini.

Oliver Glowig non è nuovo a gesti di solidarietà nel corso della sua carriera e si è distinto più volte in opere di beneficenza per i più bisognosi. Nato in Germania, si è innamorato dell’Italia e della sua cucina all’età di venti anni. Sua moglie è italiana e il suo arrivo nel nostro Paese risale ai tempi in cui ha lavorato al Grand Hotel Quisisana di Capri, con Gualtiero Marchesi.

Tornato in Germania, ha conquistato la sua prima stella Michelin con il Ristorante Acquarello di Monaco di Baviera. Il richiamo dell’Italia, però, è stato troppo forte. Glowig è tornato a Capri, dove ha ottenuto prima uno e poi due stelle Michelin al Capri Hotel & Spa.

Poi l’approdo nella Capitale: a Roma sono arrivate altre due stelle Michelin con l’Hotel Aldrovandi Villa Borghese. Al momento, Oliver Glowig è lo chef al comando de ristorante Barrique a Monte Porzio Catone, in provincia di Roma.