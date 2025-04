Comprare casa per investire: città d'Italia dove conviene di più

Quali sono le città più convenienti dove acquistare casa in Italia per investimento? Lo rivela una ricerca dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa che ha analizzato tutte le compravendite realizzate dalle varie agenzie immobiliari presenti sul territorio nazionale.

Dallo studio è emerso che nel 2024 il 19% degli acquisti è stato realizzato proprio con l’obiettivo di investire: la percentuale risulta in leggero calo rispetto a quanto successo l’anno precedente.

A livello generale la quota media di acquisti per investimento risulta più alta rispetto alla media nazionale e ha raggiunto quota 28,1%, con una diminuzione rispetto al 28,6% del 2023. Il bilocale resta in assoluto la tipologia di immobile preferita da chi acquista una casa per investire: è stata scelta dal 32,5% degli acquirenti; al secondo posto troviamo invece il trilocale con il 27,4%.

La fascia più attiva sul mercato immobiliare in Italia è quella compresa tra i 45 e i 54 anni di età: ad acquistare case per investire sono prevalentemente le coppie e le famiglie che insieme rappresentano il 72,2% del totale. Più staccati i single con il 27,8%.