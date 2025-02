La classifica degli stipendi reali in base al potere d'acquisto secondo l'ufficio di statistica dell'Eurostat: l'Italia è ultima tra i grandi Paesi

L’ufficio di statistica dell’Eurostat ha pubblicato una mappa interattiva che consente di conoscere la retribuzione netta media dei Paesi Ocse, parametrata al potere d’acquisto: dall’analisi si evince quanto si guadagna davvero, vale a dire quanto è il vero potere di acquisto secondo un calcolo medio delle retribuzioni nette di un determinato Paese per acquistare beni e servizi.

La classifica degli stipendi reali: la posizione dell’Italia

I dati dello studio si riferiscono all’anno 2023, l’ultimo disponibile per confrontare i valori dei vari Paesi Ocse. Per comprendere lo studio, la chiave è il Purchasing Power Standard, indicato con la sigla PPS: si tratta di una valuta artificiale che serve a certificare lo stesso potere d’acquisto in tutte le Nazioni. La conversione tra euro o un’altra valuta non è costante ma cambia di Paese in Paese.

In base allo studio è stata stilata una classifica che si riferisce alla retribuzione netta di una persona senza figli: nel 2023 la media dell’Unione Europea è stata di 27.500 PPS, mentre in Italia è stata di 24.000. La media dell’UE è risultata maggiore del 15% rispetto a quella italiana.

Al primo posto della classifica troviamo la Svizzera con oltre 47.000 PPS di stipendio netto medio; secondo posto per i Paesi Bassi con più di 38.000, seguiti da Norvegia, Lussemburgo, Austria e Germania, tra i Paesi con i passaporti più potenti al mondo.

Posizione numero sette per la Turchia, seguita dal Belgio, dall’Irlanda, dalla Svezia, dalla Finlandia e dalla Francia, Paese che vanta diverse mete indicate come le migliori per le vacanze estive del 2025 in Europa.

Al quattordicesimo posto la Danimarca che precede il Giappone, Cipro e la Spagna. L’Italia occupa la diciottesima posizione e tra i grandi Paesi europei è quello dove si guadagna meno a parità di costo della vita. Dietro l’Italia troviamo, nell’ordine: la Polonia, Malta, la Grecia, la Repubblica Ceca, la Slovenia, il Portogallo, la Romania, la Lituania, l’Ungheria, l’Estonia, la Croazia, la Bulgaria, la Lettonia e la Slovacchia.

Mappa stipendi: la classifica in PPS

#1 Svizzera: 47.403,33

#2 Paesi Bassi: 38.855,65

#3 Lussemburgo: 35.797,96

#4 Austria: 35.089,92

#5 Germania: 34.91406

#6 Islanda: 34.865, 67

#7 Stati Uniti d’America: 33.955,62

#8 Turchia: 31.865,54

#9 Belgio: 30.862,1

#10 Irlanda: 30.327,16

#11 Svezia: 29.967,46

#12 Finlandia: 28.932,81

#13 Francia: 28.481,87

#14 Danimarca: 28.265,99

#15 Giappone: 25.817,19

#16 Cipro: 24.903,15

#17 Spagna: 24.474,93

#18 Italia: 24.051,23

#19 Polonia: 23.030,91

#20 Malta: 22.756,47.

Stipendi e tasse: la situazione nel nostro Paese

Come si legge sul ‘Corriere della Sera’, i dati testimoniano quanto successo negli ultimi anni in Italia, con bonus e detrazioni che si sono stratificati, andando a creare una tassazione dei redditi da lavoro abbastanza caotica.

In alcuni casi a un aumento dello stipendio lordo corrisponde una diminuzione di quello netto: modifiche che hanno ignorato le fasce di reddito medio-alto, al di sopra dei 40.000 euro lordi anni che corrispondono a circa 2.100 euro netti mensili. Nel nostro Paese può succedere che un lavoratore che guadagna 50.000 euro all’anno si ritrovi a pagare la stessa imposta marginale di uno che ne guadagna 200.000.

Accade sempre più spesso, dunque, che i giovani italiani decidano di lasciare l’Italia per trasferirsi all’estero, decisione influenzata da una serie di fattori come la disponibilità dei servizi, la soddisfazione personali, le reti sociali e, non ultimi, il salario e le tasse che si pagano sui redditi.