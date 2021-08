Ottimo risultato per l’Italia ai World Airports Awards di Skytrax, l’annuale appuntamento che stila la classifica degli aeroporti in tutto il mondo: nel 2021, tra i 100 scali migliori del pianete ce ne sono due, Roma Fiumicino e Milano Malpensa, entrambi capaci di scalare diverse posizioni rispetto all’anno precedente.

I due aeroporti italiani, generalmente relegati nelle retrovie, hanno fatto un grande balzo in avanti, dimostrando di poter reggere il confronto con gli scali degli altri Paesi. Il risultato più significativo è quello di Roma Fiumicino, già premiato come primo aeroporto al mondo nella lotta al contenimento del Covid-19: lo scalo della Capitale occupa la posizione numero 36 nella classifica stilata da Skytrax. Nel 2020, Fiumicino era 58esimo: nel giro di 12 mesi ha guadagnato qualcosa come 22 posizioni.

I migliori aeroporti al mondo: due italiani in classifica

Anche Milano Malpensa è protagonista di un grande balzo in avanti all’interno della top 100 dei World Airports Awards: nel 2021 lo scalo del Capoluogo della Lombardia è 78esimo in classifica generale, mentre solo un anno fa era stato inserito al penultimo posto davanti a Rostov-on-Don. Per Milano Malpensa, dunque, si registrano ben 21 posizioni scalate.

Al primo posto nella top 100 dei World Airports Awards di Skytrax c’è Doha Hamad che guadagna due posizioni rispetto all’anno scorso: l’aeroporto di Tokyo Haneda si conferma al secondo posto, mentre Singapore Changi, primo nel 2020, deve accontentarsi della medaglia di bronzo e del gradino più basso del podio.

Quarta posizione per Seoul Incheon: lo scalo della Corea del Sud precede nell’ordine l’aeroporto di Tokyo Narita, quello di Monaco di Baviera e quello di Zurigo. All’ottavo posto c’è Londra Heathrow, seguito da Kansai e da Hong Kong che chiude la top 10.

Roma Fiumicino, eletto miglior aeroporto d’Europa per la terza volta consecutiva, aggiudicandosi il Best Airport Award anche nel 2020, è 36esimo nella classifica generale, davanti a Taiwan Taoyuan, Toronto Pearson, Barcellona e Quito. Milano Malpensa è 78esimo dietro a Los Angeles, Lisbona e Gold Cost e davanti a Christchurch, Oslo e Changsha.

