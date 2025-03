Tra i migliori aeroporti in Europa ce ne sono due italiani: lo scalo Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino e il Giovan Battista Pastine di Ciampino

Viaggiare è ormai sempre più diffuso, anche grazie alla crescita delle compagnie low cost che hanno reso gli spostamenti aerei più accessibili. Gli aeroporti sono diventati snodi fondamentali del turismo con infrastrutture sempre più moderne e servizi efficienti per rispondere alle esigenze dei passeggeri. In questo contesto, l’Italia può vantare due eccellenze riconosciute a livello internazionale: l’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino e il Giovan Battista Pastine di Ciampino. Entrambi sono stati premiati come migliori scali europei in due diverse categorie. A decretarne il successo è stato il prestigioso riconoscimento dell’Airports Council International (ACI), che ogni anno assegna i premi sulla base dei risultati al sondaggio “Airport Service Quality”. Questo programma internazionale analizza il livello di soddisfazione dei passeggeri in numerosi aeroporti determinando così i migliori.

Roma Fiumicino: il miglior aeroporto in Europa

L’Airport Service Quality (ASQ) è un sondaggio che misura la soddisfazione della clientela in tutti gli aeroporti del mondo. Il questionario, distribuito ai passeggeri prima dell’imbarco, esamina oltre trenta parametri, tra cui la facilità di accesso e i trasporti pubblici, la qualità dei parcheggi e delle infrastrutture, i tempi d’attesa al check-in e ai controlli di sicurezza. Non solo, viene valutata anche l’efficienza nella consegna dei bagagli e la capacità di problem solving dello staff aeroportuale. Quest’anno la ricerca “Airport Service Quality 2024” ha visto nuovamente premiato lo scalo Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino.

L’aeroporto della capitale, infatti, riceve questo riconoscimento per l’ottavo anno consecutivo, confermandosi il miglior aeroporto in Europa nella categoria degli hub con oltre 40 milioni di passeggeri. Questa volta, inoltre, Fiumicino ha ottenuto un punteggio record: 4,61 su 5. A contribuire a questo successo ci sono stati numerosi investimenti per migliorare i servizi, tra cui l’introduzione di controlli di sicurezza più rapidi. Oltre al premio ASQ, Fiumicino è stato anche inserito nella classifica dei migliori aeroporti del mondo da Skytrax, confermando così il suo ruolo di eccellenza nel settore aeroportuale.

Lo scalo di Ciampino: miglior aeroporto europeo tra i piccoli scali

Accanto a Fiumicino, nel sondaggio “Airport Service Quality 2024” si distingue anche il Giovan Battista Pastine di Ciampino. Questo scalo è stato premiato per il secondo anno consecutivo come miglior aeroporto europeo nella categoria degli hub tra i 2 e i 5 milioni di passeggeri. L’aeroporto di Ciampino, inoltre, ha ottenuto un ulteriore riconoscimento risultando vincitore nella categoria “Airport with the Most Dedicated Staff in Europe”, a conferma dell’eccellente servizio offerto dal personale. Il premio colloca Ciampino tra i migliori aeroporti a livello globale, accanto a scali di fama mondiale come il Beijing Daxing International Airport in Cina, lo Shenzhen Bao’an International Airport sempre in Cina e il celebre Singapore Changi Airport a Singapore.

L’aeroporto di Ciampino è uno degli scali più antichi d’Italia e trovandosi non lontano dal centro di Roma, rappresenta una scelta strategica per i viaggiatori che cercano un’alternativa più vicina rispetto a Fiumicino. La sua efficienza nei controlli di sicurezza, nei servizi ai passeggeri e nella gestione del traffico aereo lo ha reso un modello per gli aeroporti di piccole dimensioni. Per questo lo scalo era stato anche riconosciuto tra i migliori in Europa nella classifica stilata dal portale Holidu. Per redigerla Holidu si era basata principalmente nelle recensioni condivise dai viaggiatori tramite l’applicazione Google Maps.