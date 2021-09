Cerevisia 2021: le migliori birre artigianali d'Italia

Si è tenuto nuovamente quest’anno il Premio Cerevisia 2021, un concorso che mira a premiare i migliori birrifici italiani.

Premio Cerevisia 2021

Il premio Cerevisia è un concorso che avviene ogni anno presso il palazzo comunale di Deruta in provincia di Perugia. L’evento è stato fondato da BaNAB (Banco nazionale di assaggio delle birre), un’associazione nata il 30 aprile del 2013 da un’iniziativa della Camera di commercio di Perugia, della Regione Umbria, del Cerb (Centro di ricerca per l’eccellenza della birra), dell’Università degli Studi di Perugia, del Comune di Deruta e di AssoBirra, associazione dei birrai e dei maltatori.

L’anno scorso la manifestazione aveva subito uno stop a causa del Covid mentre quest’anno gli organizzatori hanno voluto dare un forte segnale di ripresa a supporto dei produttori di birra italiani. Il 2020, purtroppo, è stato un periodo difficile per i produttori di birra italiana che hanno visto un calo della produzione dell’8,4% e una diminuzione dei consumi dell’11,4%.

L’obiettivo del concorso Premio Cerevisia, infatti, è quello di valorizzare e promuovere la produzione e il commercio di birre di qualità prodotte nel nostro paese. Quest’anno hanno partecipato alla fase finale 30 birrifici provenienti da ogni parte d’Italia con 100 etichette.

I vincitori del Premio Cerevisia 2021

Una Giuria di Degustazione formata da esperti ha scelto in base ad un’apposita scheda sensoriale e secondo delle degustazioni anonime le migliori birre tra quelle in concorso. Le birre sono state suddivise per tipo di fermentazione (alta o bassa) e per aree geografiche (nord, centro, sud e isole). La regione che ha ottenuto più riconoscimenti quest’anno è stata la Campania con ben tre birrifici premiati.

I Birrifici vincitori dell’8a edizione del concorso Premio Cerevisia sono stati proclamati durante un evento tenutosi al palazzo comunale di Deruta, mentre i nomi delle birre vincitrici saranno svelati durante la Cerimonia di consegna dei premi che si svolgerà a Perugia, il 6 ottobre 2021.