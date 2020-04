I Castelli dell'Emilia Romagna

Dopo Lombardia e Valle d’Aosta, il nostro viaggio virtuale alla scoperta dei castelli più belli d’Italia fa tappa in Emilia Romagna.

A partire da Parma Capitale Italiana della Cultura 2020, per arrivare a Ferrara, passando per Piacenza, Bologna e Modena, sono tanti i tesori nascosti in questa regione. Scopriamoli insieme.