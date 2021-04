Continua il successo del progetto “case a 1 euro” in Italia dove antichi borghi e paesi abbandonati propongono in vendita immobili ad un prezzo simbolico per poter ripopolare e ristrutturare il centro storico. Tra gli ultimi nomi che confermano di aver aderito c’è Geraci Siculo, un incantevole borgo medievale con castello premiato tra i borghi più belli d’Italia e inserito di recente tra i Borghi dei Borghi.

Case a 1 euro a Geraci Siculo

Sono numerosi i motivi per scegliere di acquistare una casa a Geraci Siculo e il primo è senza dubbio la possibilità di risparmiare scegliendo tra gli immobili selezionati dal progetto case a 1 euro ma non è certo il solo; l’incantevole paese medievale dominato da un castello e con ancora una giostra originaria dell’epoca diventa teatro di una delle feste in costume più belle d’Italia.

Geraci Siculo punta all’estero: con il progetto rinominato “Sicilia” desidera attrarre investitori stranieri nell’acquisto di case abbandonate e non abitate, riuscendo quindi non solo a riportare in vita il centro storico ma anche ad attrarre turisti.

Geraci Siculo, sulla bocca di tutti grazie al titolo confermato nel concorso Borgo dei Borghi su Rai Tre, è guidato dal sindaco Luigi Iuppa che evidenzia la modalità di vita slow tanto amata dagli stranieri. Gli immobili già selezionati e inseriti nel bando verranno venduti al prezzo simbolico di 1 euro ma vincoleranno i nuovi proprietari ad una ristrutturazione in tempi celeri.

Alla scoperta di Geraci Siculo

Geraci Siculo, di recente protagonista del programma su Rai 3 che lo ha premiato con il titolo di Borgo dei Borghi, è un paesino medievale caratteristico della provincia di Palermo noto anche con il soprannome di “perla delle Madonie”. Riconosciuto anche tra i Borghi più belli d’Italia Geraci Siculo è dominato da un castello di origine bizantina ma è una meta ideale per i turisti per le numerose architetture religiose come la Chiesa Madre di Santa Maria Maggiore, quella di San Giacomo e quella di Sant’Anna.

Il paese, immerso nel Parco Regionale delle Madonie è una meta ideale anche per chi ama trascorrere tempo nella natura, qui infatti è possibile passeggiare in un bosco di sugheri scoprendo le faggete delle Madonie.