La casa a Roma di Raffaella Carrà non è più in vendita: dopo essere stata sul mercato per diversi anni gli eredi potrebbero aver cambiato idea

Raffaella Carrà, una delle icone indimenticabili della televisione italiana, è scomparsa nel 2021, lasciando ai suoi eredi un patrimonio che includeva anche una splendida proprietà a Roma Nord. Questa casa, situata nel prestigioso quartiere di Vigna Clara, è stata messa in vendita più di due anni fa, ma nonostante la sua bellezza non ha mai trovato un acquirente disposto all’acquisto. Gli eredi avrebbero, quindi, preso la decisione di ritirare l’immobile dal mercato, almeno per il momento.

Perché la casa di Raffaella Carrà potrebbe non è più in vendita

Raffaella Carrà è stata una delle figure più amate e rispettate nel panorama televisivo italiano. Nata a Bologna, ha trascorso gran parte della sua vita a Roma, dove ha vissuto negli ultimi anni proprio in un elegante proprietà in via Nemea. Qualche tempo dopo la sua morte, gli eredi (ovvero Matteo e Federica Pelloni, figli del fratello Renzo) avevano messo in vendita l’immobile di quasi 400 metri quadrati per un importo iniziale che si diceva fosse intorno ai 2.100.000 euro. A fronte della mancanza di offerte la cifra richiesta si era abbassata. Ora, dopo diversi anni che la casa era sul mercato l’immobile non risulta più in vendita. Non sono note le ragioni di questa scelta, ma circolano diverse ipotesi.

Secondo alcuni la cifra richiesta, anche dopo un ribasso, era comunque molto alta. A questo va aggiunto il fatto che l’appartamento è arredato con uno stile davvero particolare, con mobili vintage e colori chiari, che potrebbe non piacere a tutti. La stessa struttura dell’appartamento è molto particolare tanto che anche Giancarlo Magalli, grande amico della Carrà, aveva detto la sua. Il portale ‘Today’ riporta le parole di un esperto mediatore che avrebbe avanzato anche l’ipotesi di una ristrutturazione. Data la mancata vendita, gli eredi potrebbero voler ristrutturare l’immobile per ricreare 4 appartamenti moderni, che sarebbero forse più facili da vendere. Pare, infatti, che la grande dimora della Carrà fosse stata un tempo quattro diverse unità abitative che poi sono state da lei combinate.

La casa romana di Raffaella Carrà e il suo valore

La casa romana dove Raffaella Carrà ha vissuto negli ultimi anni di vita si trova nel complesso residenziale “Due Pini” nel quartiere di Vigna Clara. Questo è noto anche come la “Hollywood romana” per via della presenza di molte celebrità e proprietà di lusso. Questo complesso offre servizi esclusivi come la piscina, i campi da tennis e il servizio di portineria. Con una superficie di circa 384 metri quadrati e 36 metri quadrati di spazi esterni, la proprietà della Carrà include nove camere da letto, diversi bagni (secondo alcune fonti ben nove), una sauna, una palestra e una piscina privata. In passato, c’era stato un appello per trasformare la casa di Raffaella Carrà in un museo dedicato alla sua vita e alla sua carriera. Questa idea era stata lanciata dallo scrittore Jonathan Bazzi e ripresa da Arcigay Roma, data l’importanza che la Carrà ha avuto per la comunità LGBT+. Questo progetto, però, non ha mai trovato seguito. Lo scorso agosto gli eredi della Carrà alla conclusione del mandato con l’agenzia immobiliare Remax avevano deciso di cambiare agenzia. Si erano così appoggiati a Engel & Voelkers. Anche Engel & Voelkers aveva pubblicato l’annuncio di vendita dell’immobile ma in quel caso il prezzo si aggirava attorno a 1 milione e 870 mila euro. Sembra, però, che alla fine non si sia conclusa nessuna compravendita.