Calendario scolastico 2021-2022: date festività, ponti e vacanze

L’anno scolastico 2020-2021 è appena terminato, ma per molti studenti è già tempo di volgere il pensiero al ritorno sui banchi di scuola (salvo Dad) e, per alcuni, alla Maturità 2022.

Il ministero dell’Istruzione, a questo proposito, ha già fissato la data per il prossimo esame di Maturità, chiarendo che a partire dal prossimo anno si tornerà al classico format che prevede il tema e le prove di indirizzo (versione per il liceo classico e problema di matematica e fisica per il liceo scientifico).

Intanto, nel 2021, è stato registrato un boom di 100 e di lodi all’esame di Maturità.

Anno scolastico 2021-2022: la data dell’esame di Maturità

La prima prova scritta dell’esame di Maturità 2022 è stata programmata dal ministero dell’Istruzione per la giornata di lunedì 22 giugno 2022, alle ore 8,30.

Anno scolastico 2021-2022: inizio e fine

Di seguito, ecco riportate tutte le date di inizio e fine lezioni per l’anno scolastico 2021-2022, regione per regione:

Alto Adige: 6 settembre 2021-16 giugno 2022

Abruzzo: 13 settembre 2021-8 giugno 2022

Basilicata: 13 settembre 2021-8 giugno 2022

Calabria: 20 settembre 2021-9 giugno 2022

Campania: 15 settembre 2021-8 giugno 2022

Emilia Romagna: 13 settembre 2021-8 giugno 2022

Friuli Venezia Giulia: 16 settembre 2021-1° giugno 2022

Lazio: 13 settembre 2021-8 giugno 2022

Lombardia: 13 settembre 2021-8 giugno 2022

Liguria: 15 settembre 2021-10 giugno 2022

Marche: 15 settembre 2021-8 giugno 2022

Molise: 15 settembre 2021-8 giugno 2022

Piemonte: 13 settembre 2021-8 giugno 2022

Puglia: 20 settembre 2021-9 giugno 2022

Sardegna: 14 settembre 2021-8 giugno 2022

Sicilia: 16 settembre 2021-10 giugno 2022

Toscana: 15 settembre 2021-10 giugno 2022

Trentino: 13 settembre 2021-10 giugno 2022

Umbria: 13 settembre 2021-9 giugno 2022

Valle d’Aosta: 13 settembre 2021-8 giugno 2022

Veneto: 13 settembre 2021-8 giugno 2022

Anno scolastico 2021-2022: il calendario delle festività

Il ministero dell’Istruzione ha anche ufficializzato il calendario delle festività per l’anno scolastico 2021-2022. Di seguito l’elenco completo:

tutte le domeniche;

il 1° novembre, festa di tutti i Santi (lunedì);

l’8 dicembre, Immacolata Concezione (mercoledì);

il 25 dicembre, Natale;

il 26 dicembre;

il 1° gennaio, Capodanno;

il 6 gennaio, Epifania;

il giorno di lunedì dopo Pasqua;

il 25 aprile, anniversario della Liberazione (lunedì);

il 1° maggio, festa del lavoro (domenica);

il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica (giovedì);

la festa del Santo Patrono.

Nello specifico, le festività di Natale per l’anno scolastico 2021-2022 andranno da giovedì 23 dicembre 2021 a giovedì 6 gennaio 2022. Diverse Regioni italiane, però, come Campania, Veneto, Piemonte e Puglia, hanno già annunciato che i loro studenti torneranno a scuola direttamente lunedì 10 gennaio 2022.

Le festività di Pasqua per l’anno scolastico 2021-2022 andranno, invece, da giovedì 14 aprile 2022 a martedì 19 aprile 2022.