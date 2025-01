Quanto costano i biglietti delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

I costi dei biglietti per Milano-Cortina 2026 stanno facendo scalpore, soprattutto per la cerimonia d’apertura e le competizioni più esclusive

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si avvicinano e con esse l’entusiasmo degli appassionati di sport da tutto il mondo. A catturare l’attenzione, tuttavia, non sono solo le competizioni spettacolari previste, ma anche i prezzi dei biglietti e dei pacchetti di ospitalità. Ecco una panoramica dettagliata di costi e possibilità, tra lusso e opzioni più abbordabili.

Quanto costano i biglietti per l’Apertura di Milano-Cortina 2026

Uno degli eventi più attesi è la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 allo stadio San Siro di Milano, il 6 febbraio 2026. Il prezzo per assistere a questo evento da una posizione privilegiata può raggiungere i 7.750 euro a persona. A questa somma vanno aggiunti i costi per l’alloggio, obbligatori per almeno tre notti, con tariffe che variano tra i 1.445 e i 2.540 euro a notte. Pertanto, partecipare in coppia potrebbe richiedere una spesa minima di 21.000 euro, considerando solo il pacchetto base.

Per chi desidera partecipare alla cerimonia senza optare per pacchetti di lusso, si dovrà attendere l’apertura delle vendite dei biglietti singoli, prevista per aprile 2025: in questa fase saranno disponibili opzioni più economiche, ma con posti meno esclusivi.

Anche la cerimonia di chiusura, prevista per il 22 febbraio all’Arena di Verona, non è da meno: con biglietti di categoria superiore al costo di 10.000 euro a persona, ai quali vanno aggiunti circa 3.000 euro per il pernottamento obbligatorio. I pacchetti includono accesso a lounge riservate, buffet di alto livello e biglietti di prima categoria.

I prezzi dei biglietti per vedere le Olimpiadi di Milano-Cortina

I prezzi per assistere alle gare delle Olimpiadi di Milano-Cortina variano notevolmente in base alla disciplina e alla categoria del biglietto. Gli eventi di sci alpino a Bormio, come la discesa libera maschile del 7 febbraio, offrono pacchetti completi a partire da 7.358 euro per due persone, che includono biglietti premium, accesso alle lounge e due notti in hotel. Per chi cerca opzioni più economiche, gli alloggi in località vicine come Santa Caterina Valfurva offrono una riduzione significativa dei costi.

Le gare di scialpinismo, disciplina al debutto olimpico, propongono biglietti decisamente più accessibili. I prezzi partono da 250 euro a persona, escluso l’alloggio. Anche le competizioni di freestyle e snowboard a Livigno rientrano in una fascia di prezzo variabile: i biglietti vanno da 750 a 1.385 euro, mentre i pacchetti completi per quattro giorni possono superare i 9.000 euro.

Oltre il 20% dei biglietti avrà un costo inferiore a 40 euro, mentre il 57% sarà sotto i 100 euro, rendendo possibile l’accesso agli eventi anche per chi ha un budget limitato. Gare come il curling offriranno biglietti a partire da 40 euro, un’opportunità per chi desidera vivere l’atmosfera olimpica senza spendere cifre elevate.

Come partecipare all’estrazione per i biglietti delle Olimpiadi 2026

Per gli appassionati desiderosi di assicurarsi i biglietti in anticipo, gli organizzatori hanno previsto un sistema di estrazione. Chi si è registrato entro il 15 gennaio 2025 potrà partecipare al sorteggio, che permetterà di acquistare fino a 25 biglietti per persona. La fase di prevendita per gli estratti sarà attiva dal 6 al 22 febbraio per le Olimpiadi e dal 6 al 15 marzo per le Paralimpiadi.

Il sorteggio offre un vantaggio significativo, poiché permette di evitare le code e le attese legate alla vendita libera. Questa ultima fase inizierà ad aprile 2025 e darà accesso ai biglietti rimanenti attraverso il portale ufficiale delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Grazie a questo sistema, gli organizzatori mirano a garantire una distribuzione più equa dei biglietti e a soddisfare la domanda elevata. Oltre 347.000 persone da tutto il mondo si sono già registrate, dimostrando l’ampio interesse verso l’evento. Tra le nazioni con il maggior numero di iscritti figurano Stati Uniti, Germania e Regno Unito.