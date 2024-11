La guida Berebene 2025 di Gambero Rosso si conferma una pubblicazione di riferimento per chi ricerca vino di qualità ma a prezzi accessibili

L’Italia è da sempre sinonimo di eccellenza in campo enologico. Con una tradizione millenaria e una varietà unica, il nostro Paese si distingue per la capacità di produrre vini che conquistano ogni angolo del mondo. Dai grandi rossi strutturati delle Langhe e del Chianti, ai bianchi aromatici del Trentino e del Friuli, fino alle bollicine della Franciacorta e del Prosecco, l’Italia è la patria di etichette prestigiose che incarnano il meglio della qualità e dell’artigianalità.

In questo panorama di eccellenze, non è necessario spendere cifre astronomiche per trovare vini di qualità. La guida Berebene 2025 di Gambero Rosso, giunta alla sua trentaquattresima edizione, celebra proprio i vini che offrono il miglior rapporto qualità-prezzo, dimostrando che è possibile gustare ottimi prodotti senza dover svuotare il portafoglio.

Berebene 2025: la guida che celebra il vino di qualità a prezzi accessibili

La guida Berebene 2025, pubblicata da Gambero Rosso, è una bussola preziosa per appassionati di vino e consumatori attenti. Nata per premiare i vini dal miglior rapporto qualità-prezzo, questa pubblicazione dimostra come sia possibile trovare ottime etichette sotto i 20 euro. L’edizione di quest’anno recensisce ben 937 vini, un numero che testimonia la straordinaria vitalità del settore vinicolo italiano e il continuo impegno dei produttori a offrire prodotti di qualità anche in fasce di prezzo più accessibili.

Come già accaduto per l’edizione dell’anno scorso, la guida Berebene si suddivide anche quest’anno in diverse categorie che riflettono una classica carta dei vini: Bollicine (64 etichette recensite), Vini bianchi (412 etichette recensite), Vini Rosati (69 etichette recensite), Vini Rossi (377 etichette recensite) e Vini Dolci. I 15 vini dolci recensiti rappresentano un segmento di nicchia, ma fondamentale per chiudere in bellezza un pasto o per accompagnare dessert. Il miglior vino dolce premiato combina dolcezza e acidità, offrendo un’esperienza unica a un prezzo contenuto.

Ogni categoria è un viaggio attraverso le tradizioni regionali italiane, con prodotti che spaziano dalle celebri bollicine del Nord, ai rossi intensi del Sud, passando per bianchi e i rosati freschi. Inoltre, quest’anno si aggiunge una categoria speciale: il Miglior Vino sotto i 10 euro, che con 92 etichette celebra l’accessibilità senza compromessi sulla qualità.

Migliori vini per rapporto qualità prezzo, i premi Berebene 2025

Berebene 2025 non è solo una guida ma un viaggio attraverso le regioni italiane e il loro variegato patrimonio. Ogni etichetta premiata racconta una storia di tradizione, innovazione o passione per il vino. I consumatori, grazie a Berebene, hanno l’opportunità di scoprire nuove insegne, sostenere produttori locali e sperimentare abbinamenti gastronomici. Inoltre, non è raro che insegne nominate nella guida Berebene poi con il tempo evolvano e ricevano anche l’ambito premio dei Tre Bicchieri.

Quest’anno tra i 937 vini recensiti, Gambero Rosso ha individuato sei etichette che rappresentano il meglio del rapporto qualità-prezzo nelle rispettive categorie. A ogni vino è stato anche assegnato dagli esperti di Gambero Rosso anche un punteggio in centesimi. Ecco quali sono i sei vini premiati con i premi nazionali:

1. Migliore Bollicina: “La Matta” Dosaggio Zero ’23 – Casebianche 93/100

2. Miglior Vino Bianco: Falerio Pecorino Maree ’23 – Madonnabruna 93/100

3. Miglior Vino Rosato: FCO Pinot Grigio Ramato ’23 – Sirch 93/100

4. Miglior Vino Rosso: Chianti Cl. ’21 – Borgo Salcetino 94/100

5. Miglior Vino Dolce: Canelli Tenuta del Fant ’23 – Tenuta Il Falchetto 93/100

6. Miglior Vino sotto i 10 euro: Barbera d’Asti Sup. Savej ’21 – Terre Astesane 93/100