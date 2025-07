Bruno Barbieri ha mantenuto la promessa fatta a Wimbledon e ha ideato un piatto speciale per Jannik Sinner: inedito e ispirato al suo stile di gioco

Una promessa nata per gioco, in un momento di grande attesa sportiva, si è trasformata in un omaggio culinario degno di un campione. Lo chef Bruno Barbieri, grande appassionato di tennis, ha mantenuto l’impegno preso pubblicamente nei giorni della semifinale di Wimbledon 2025: dedicare un piatto speciale a Jannik Sinner in caso di vittoria. Il risultato è un racconto gastronomico che intreccia tecnica, passione e simbolismo, proprio come accade durante una grande partita.

Perché Bruno Barbieri ha dedicato un piatto a Jannik Sinner

Durante le fasi finali di Wimbledon, Barbieri aveva dichiarato apertamente il proprio sostegno al tennista italiano e, come gesto di stima e incoraggiamento, aveva promesso di creare una ricetta ispirata a Sinner in caso di vittoria. Una promessa che ha unito il mondo della cucina a quello dello sport, due ambiti che per Barbieri condividono disciplina, sensibilità e passione autentica.

L’annuncio si è trasformato in un atto concreto dopo il trionfo dello sportivo italiano. Come riportato su ‘La Repubblica’, Bruno Barbieri su Instagram ha condiviso un video: “Avevo dichiarato ufficialmente che se Sinner avesse vinto gli avrei dedicato un piatto”.

Lo chef ha spiegato di essersi ispirato non solo ai successi sportivi di Sinner, ma anche al modo in cui affronta le sfide: con equilibrio, testa lucida e serietà leggera. Tutti elementi che Barbieri ha voluto riportare nel piatto, rendendo omaggio a un talento che rappresenta l’Italia nel mondo con orgoglio e determinazione.

Nel video pubblicato sul suo profilo social, Barbieri appare in tenuta da chef, completamente vestito di bianco, mentre lavora alla preparazione con la solita precisione. Ogni gesto racconta la cura e il rispetto con cui lo chef ha voluto tradurre in cucina il talento di Sinner.

La ricetta del soufflé di Bruno Barbieri per Sinner

Bruno Barbieri ha dichiarato: “Ogni promessa è debito, con Barbieri! Caro Jannik ho preparato un piatto apposta per te! Soufflé di carote, brunoise di frutta e verdura acerba marinata all’olio di vinaccioli e aceto di lamponi, caviale Beluga e uova di salmone, tzatziky e shot di estratti vegetali”.

Il piatto pensato per il campione altoatesino è stato battezzato “Soufflé per il Re”, un nome che unisce rispetto e ironia. Per Barbieri, il soufflé è una metafora perfetta del gioco di Sinner: un equilibrio tra forza e misura, intensità e controllo, leggerezza e concentrazione, combinazione non facile da ottenere, in cucina come sul campo da tennis.

La carota, scelta come ingrediente simbolico, richiama in chiave ironica un’icona ormai associata a Sinner, mentre gli altri elementi arricchiscono la ricetta di contrasti e significati. Il caviale Beluga e le uova di salmone suggeriscono valore e intensità; lo tzatziky dona freschezza e bilanciamento, mentre lo shot vegetale completa la sequenza con una nota vivace.

Un dettaglio particolare è rappresentato dalla brunoise di frutta e verdura acerba, a richiamare il percorso ancora in crescita di Sinner, e un accenno all’avversario Alcaraz, con un’acciuga del Cantabrico aggiunta nel piatto come gesto simbolico di rispetto verso chi contribuisce a rendere grande ogni sfida.

“Un piccolo omaggio a chi ti rende grande”, ha commentato Barbieri nel video.

Alla fine della clip, Bruno Barbieri su Instagram ha concluso con le parole: “Caro Jannik il piatto che ti avevo promesso è pronto, un soufflé per il re”.