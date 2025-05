Migliori spiagge Bandiere Blu 2025, le new entry e le bocciate

Alla scoperta delle 15 new entry premiate con le Bandiere Blu 2025 in Italia: i Comuni appartengono ai territori di Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Puglia, Sardegna e Sicilia. AL netto di 5 Comuni non riconfermati, in totale sono 246 le località che quest’anno possono fregiarsi del prestigioso riconoscimento assegnato sulle basi delle analisi delle varie ARPA regionali, nell’ambito del Programma Nazionale di monitoraggio. Le spiagge Bandiere Blu del nostro Paese sono 487 che insieme corrispondono all’11,5% delle spiagge a livello mondiale.